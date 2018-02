Rachael Dunville, exposition

Rachael Dun­ville : les attentes

Rachael Dun­ville se fait voyeuse. Enfin presque. Elle n’est pas de celles qui res­tent face aux fenêtres pour sur­prendre les êtres : elle s’introduit à l’intérieur de leurs décors pour pho­to­gra­phie le champ de leur inti­mité. Enfin presque, là encore. Elle s’arrête jusqu’au lieu où la limite de la morale le per­met.

L’approche est insi­dieu­se­ment iro­nique et ses per­son­nages deviennent les vic­times consen­tantes de ses prises.



En miroir au désir du voyeu­risme se pré­cise com­ment la poé­sie visuelle ouvre sur des abîmes et par­fois des clar­tés. Chaque image fait sau­ter les car­cans de l’intimité, les « décor­sète » sans évo­quer le plai­sir mais juste en signi­fiant des attentes. De telles visions ne touchent pas à notre plai­sir et donc à nos pos­si­bi­li­tés d’angoisse puisque de telles incur­sions s’arrêtent sur un seuil. Et sans aller jusqu’aux inac­ces­sibles plis de l’ineffable.

La créa­trice évoque juste ce qui se maté­ria­lise dans le clair-obscur, sans bruit et sous des appa­rences d’un amor­phisme ou d’un « suspens ».

jean-paul gavard-perret

Rachael Dun­ville, expo­si­tion, Daniel Cooney Fine Art, New York, 2018.