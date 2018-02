Ecco la macchina della verità che smaschera gli impostori in Rete (“Voilà le détecteur de vérité qui démasque les imposteurs en réseau ”).

Corriere della Sera

Ecco la mac­china della verità che sma­schera gli impos­tori in Rete

L’invenzione di un team dell’università di Padova capi­ta­nato dal pro­fes­sor Sar­tori: «Ana­liz­zando il modo in cui un utente di Inter­net digita sulla tas­tiera pos­siamo capire se dice la verità o mente»

di Orsola Riva

9 feb­braio 2018

L’ultima volta che è com­parsa in un film di Hol­ly­wood, a pro­varla e a farne le spese era stato il povero Ben Stil­ler nei panni dell’incauto genero di un ex agente della Cia.

«Hai mai guar­dato siti porno?», gli chiede il suo­cero (un cat­ti­vis­simo Bob De Niro) dopo averlo col­le­gato alla mac­china della verità che tiene nas­costa in can­tina. Lo sven­tu­rato ris­ponde di no. E il trac­ciato degli aghi scri­venti let­te­ral­mente impazzisce.

La noti­zia di questi giorni è che il temi­bile mar­chin­ge­gno caro a tutti gli appas­sio­nati di cinema, dal noir anni 40 ad oggi, è tor­nato. In ver­sione 2.0 però.

A met­tere a punto la nuova «mac­china della verità digi­tale» è stata un’équipe di stu­diosi dell’università di Padova coor­di­nata dal pro­fes­sor Giu­seppe Sar­tori, neu­rop­si­co­logo, già consu­lente in diversi pro­cessi legati a fatti di cro­naca nera come il delitto Loris Pana­rello e il caso Franzoni. […]

—

tra­duc­tion

Voilà le détec­teur de vérité qui démasque les impos­teurs en réseau

L’invention d’une équipe de l’université de Padoue diri­gée par le pro­fes­seur Sar­tori : En “ana­ly­sant la manière par laquelle un uti­li­sa­teur d’Internet tape sur le cla­vier nous pou­vons com­prendre s’il dit la vérité ou ment”

par di Orsola Riva

9 février 2018

La der­nière fois qu’elle est appa­rue dans un film de Hol­ly­wood, c’est le pauvre Ben Stil­ler qui l’a essayée et en a fait les frais dans la peau du gendre impru­dent d’un ancien agent de la Cia.

“Est-ce que tu as déjà regardé des sites porno ?”, lui demande le beau-père, un mau­vais Bob De Niro, après l’avoir relié au détec­teur de vérité qu’il tient caché dans sa cave. Le mal­heu­reux répond que non. Et le tracé des aiguilles devient lit­té­ra­le­ment fou.

La nou­velle de ces der­niers jours est que ce redou­table gad­get cher à tous les ama­teurs de cinéma, du noir des années 40 à celui d’aujourd’hui, est revenu. En ver­sion 2.0 cepen­dant.

Une équipe de spé­cia­listes de l’université de Padoue coor­don­née par le pro­fes­seur Giu­seppe Sar­tori, neu­ro­psy­cho­logue, déjà conseiller dans dif­fé­rents pro­cès liés à des affaires cri­mi­nelles comme le meurtre de Loris Pana­rello et le cas Fran­zoni, est en effet par­ve­nue à mettre au point un nou­veau “détec­teur de la vérité digital”. […]

fre­de­ric grolleau

lire la suite de l’article en itlalien