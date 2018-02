Daniel Ziv & André Verdet, Seul l’espace s’éternise

Une idée cer­taine de la perfection

Daniel Ziv per­met de connaître un peu plus André Ver­det, poète sous-estimé. L’originalité de ces entre­tiens tient à tout un tra­vail de syn­thèse plus que d’épanchement. « L’interviewer », édi­teur et ami a soi­gné la mise en page de ces entre­tiens pour mettre en évi­dence les points forts de l’homme et de l’œuvre. Il sou­ligne le mys­ti­cisme très par­ti­cu­lier du poète. Celui-ci rap­pelle que « Tout bouge, tout est en per­pé­tuel mou­ve­ment ; il n’y a pas de centre. Je crois que je suis le seul au monde à sou­te­nir que le temps et l’espace ne sont pas jume­lés. L’espace exis­tait avant le temps, et il arrive d’un hori­zon inconnu jusqu’ici ».

Il existe donc bien un mys­ti­cisme aussi païen que cos­mique qui dépasse les bornes du temps : « La mort n’est pas au bout de la route, nous nous fon­dons dans le cos­mos ». Preuve que celui qui a connu les camps de la mort a com­pris, en sur­vi­vant, que chaque jour qui vient est un miracle. Il faut le prendre dans une per­cep­tion tou­jours renou­ve­lée de la durée entre deux infi­nis spé­ci­fique : « Le temps nous échappe / L’éternel nous ignore ».

André Ver­det ramène à la réa­lité selon des pers­pec­tives « cava­lières » où se réunissent la nature et l’être, l’infiniment grand et l’infiniment petit, l’étoile et la pous­sière. L’auteur élève la vie au rang d’une céré­mo­nie quo­ti­dienne. Cha­cun dans son rôle y fait tour­ner la machine (poète com­pris) pour peu qu’il éprouve l’attention à l’autre et au monde. Il montre aussi com­ment l’émotion de l’homme se crée par une telle atti­tude et choix. Cela ne tient pas du lapin blanc et du cha­peau mais de la lutte inces­sante dans le dur métier de vivre.

Lorsque cela devient trop dur, il est tou­jours pos­sible de for­ger nos étoiles et sor­tir de l’état ram­pant pour tendre vers elles.

jean-paul gavard-perret

Daniel Ziv & André Ver­det, Seul l’espace s’éternise, Z4 édi­tions, Le Mon­thuy 39300 Les Nans, 2018, 72 p. - 22,00 €.