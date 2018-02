Les Zieg­feld folies de Pierre Mabille

Depuis 1997, en pein­ture Mabille tra­vaille sur une seule forme hori­zon­tale, répé­tée, qui “au départ n’a pas de nom” mais que les étu­diants des beaux-arts de Nantes la nomment “la mabillette”. Mais la poé­sie, les mots tiennent une grande part chez l’artiste. Dans les deux cas il cherche tou­jours une forme dégin­gan­dée dans le but de “liqui­der” cer­tains rap­ports afin que de chaque mot ou frag­ment phras­tique recèle plu­sieurs des­sins et des­seins, plu­sieurs idées et images asso­ciées : bref, des suites de pos­si­bi­li­tés et d’histoires.

Les mots lui “per­mettent de ne plus pen­ser à rien” en fomen­tant « la » liste “jamais ter­mi­née” de son “anti-dictionnaire” : une forme « tou­jours jamais pareille », appa­rue chez lui pour la pre­mière fois en lisant Bureau de tabac de Fer­nando Pes­soa, dans lequel l’enseigne est un repère visuel d’où part la digres­sion narrative.

La poé­sie de Mabille mixe autant le let­trisme, l’oulipisme que la spon­ta­néité d’un Brau­ti­gan avec un objec­tif pré­cis : « Il y a cer­taines petites choses / cer­taines / petites choses / cer­taines / petites / choses / dont j’aimerais vous par­lez ». D’où ce livre inven­taire ébou­riffé d’objets, d’organes, d’émotions dont le seul ordre est alpha­bé­tique. Ce qui — et volon­tai­re­ment — n’ordonnance pas grand-chose.

Mais l’auteur per­met de créer des mises à feu sous le ton de la légè­reté. Sen­ti­ments, petits riens, foule ano­nyme ou non se mixent selon une com­mu­nauté avouable ou non. Les amarres comme les amants sont lar­gués sans autre forme de pro­cès mais avec « une mys­té­rieuse loyauté » comme disait Bor­gès. C’est jouis­sif et ouvert à sou­hait.

Bref, comme le titre l’indique : « C’est cadeau ». La où textes et gra­phismes alternent dans une ronde existentielle.

jean-paul gavard-perret

Pierre Mabille, C’est cadeau, Edi­tions Unes, Nice, 2018, 88 p.