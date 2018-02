Françoise Thom, Comprendre le poutinisme

Un ouvrage exem­plaire

Le nou­veau livre de Fran­çoise Thom, spé­cia­liste de l’URSS et de la Rus­sie post­com­mu­niste, a le rare avan­tage d’être entraî­nant comme un roman poli­cier et lim­pide comme un article de presse, sans man­quer pour autant d’aucune des qua­li­tés qu’on attend d’un tra­vail d’historien. La spé­cia­liste nous explique d’abord les ori­gines du pou­ti­nisme – bien plus anciennes que l’avènement de Pou­tine –, en insis­tant sur “l’organisation spon­ta­née du tissu social [russe] en clans, dans tous les domaines d’activité“, qui fait que “dans une telle société, il est pra­ti­que­ment impos­sible de défaire le nœud entre cri­mi­na­lité orga­ni­sée, struc­tures de force (police, ser­vices spé­ciaux, armée, Par­quet) et bureau­cra­tie“ (p. 19). Elle ana­lyse de façon lumi­neuse le “pen­chant des citoyens post-communistes pour les régimes auto­ri­taires“ et les rai­sons pour les­quelles il est impos­sible de mettre en place un régime repré­sen­ta­tif en Rus­sie (p. 23).

Plus loin, en com­men­tant l’évolution de l’économie, Fran­çoise Thom démonte l’idée reçue d’une amé­lio­ra­tion glo­bale due à Pou­tine, pour obser­ver que son sys­tème “vise à rendre tous les Russes, riches et pauvres, éco­no­mi­que­ment dépen­dants de l’Etat comme ils l’étaient à l’époque sovié­tique: c’est la seule garan­tie du contrôle sur les indi­vi­dus“, et qu’il atteint son but : “un son­dage d’août 2017 révèle que 8% seule­ment des Russes sont prêts à vivre de manière indé­pen­dante de l’Etat“ (p. 81).

L’ouvrage n’est pas moins ins­truc­tif pour ce qui concerne la poli­tique inter­na­tio­nale. Fran­çoise Thom nous rap­pelle que “bon nombre des thèmes de l’islamisme d’aujourd’hui est puisé dans le flo­ri­lège komin­ter­nien de la rhé­to­rique anti-impérialiste“ (p. 188), et nous ren­seigne de façon à la fois concise et pré­cise sur “la stra­té­gie de nui­sance tous azi­muts“, déve­lop­pée du temps du com­mu­nisme, et reprise dès 1996, pour se muer sous Pou­tine en “véri­table guerre psy­cho­lo­gique contre les pays occi­den­taux“ (p. 189). L’un de ses buts consiste à “anéan­tir L’Occident sous sa forme civi­li­sa­tion­nelle actuelle“, comme l’explique en toute fran­chise un socio­logue, Alexandre Bov­dou­nov, de l’Université de Mos­cou (p. 192). Sou­hai­tant notam­ment désta­bi­li­ser l’Union euro­péenne, la Rus­sie s’y emploie en agis­sant “par la péri­phé­rie“, en sou­te­nant à la fois l’extrême gauche et l’extrême droite dans des pays comme la Grèce, la Hon­grie, la Bul­ga­rie, mais aussi en France et en Ita­lie (pp. 199–200).

Dans le der­nier cha­pitre de l’ouvrage, Fran­çoise Thom met le lec­teur en garde contre le pro­ces­sus de déper­di­tion de la liberté, d’abdication devant l’insanité et d’indifférence à la vérité, qu’on peut obser­ver non seule­ment en Rus­sie, mais aussi chez nous, et qui se mani­feste de façon frap­pante aux Etats-Unis à tra­vers Donald Trump (pp. 219–221). Sou­hai­tons que nos hommes poli­tiques lisent au moins ce cha­pitre, sinon le livre entier.

agathe de lastyns

Fran­çoise Thom, Com­prendre le pou­ti­nisme, Des­clée de Brou­wer, février 2018, 20 p. – 17,90 €.