Mary Cassatt, une impressionniste américaine à Paris (exposition)

Mary Cas­satt la pionnière

Consi­dé­rée de son vivant (1844 — 1926), comme la plus grande artiste amé­ri­caine, Mary Cas­satt a vécu près de soixante ans en France. Repé­rée par Degas, elle fut la seule artiste amé­ri­caine à expo­ser avec le groupe des impres­sion­nistes à Paris. Née dans une riche famille de ban­quiers amé­ri­cains d’origine fran­çaise, après des études d’art en Penn­syl­va­nie elle s’installe défi­ni­ti­ve­ment à Paris mais conti­nuera à navi­guer entre les deux conti­nents. Elle reste avant tout dans l’histoire de l’art et de l’impressionniste comme une grande por­trai­tiste. Elle dépeint ses amis au sein de leur vie quo­ti­dienne en renou­ve­lant des sujets clas­siques comme la mère à l’enfant.

Mary Cas­satt ne s’abstrait jamais du monde. Elle se concentre sur les dou­ceurs de l’intimité avec la puis­sance et l’accomplissement de pein­tures qui jamais ne satis­font leur créa­trice mais la poussent à aller plus loin. Tou­jours plus loin. Dans une radi­ca­lité expé­ri­men­tale et face à la vision de la vierge-mère ou de la vierge-sœur, elle devient éclai­reuse du mys­tère fémi­nin déga­gée de concu­pis­cence mais tout autant d’une puis­sance d’inertie.

La femme grâce à elle s’émancipe, vit d’une autre vie. Et l’artiste affronte à sa manière en tant qu’image réma­nente et obses­sion­nelle la robe de la Mélan­co­lie de Dürer, ses plis, ses sillons dans un jeu de voile et de dévoi­le­ment. Cha­cune des œuvres devient un voyage inédit au milieu des cou­leurs et lumières au moment où la créa­trice ren­verse le jeu clas­sique de la repré­sen­ta­tion pic­tu­rale en menant une expé­rience et une espé­rance.

Elle reste à ce titre une pion­nière de la pré­sence des femmes dans le monde réservé à l’époque aux mâles.

jean-paul gavard-perret

Mary Cas­satt, une impres­sion­niste amé­ri­caine à Paris, Musée Jacquemart-André, du 9 mars au 23 juillet 2018.