Ann & Jeff VanderMerrer, Le visionarie – Fantascienza, fantasy e femminismo: un’antologia

Et les femmes créèrent la femme

Ann et Jeff Van­der­Meer ont ras­sem­blé 29 his­toires. Elles repré­sentent l’acmé de la lit­té­ra­ture fan­tas­tique décli­née selon des auteures clas­siques et contem­po­raines dont Leo­nora Car­ring­ton, Tanh Lee ou Van­dam Singh. De telles créa­trices avec un ima­gi­naire sur­réa­liste ouvrent des lumières nou­velles sur les méca­nismes qui animent la construc­tion de l’identité sexuelle et le pou­voir.

Une folie posi­tive s’empare des textes. Ils atteignent des rives lumi­neuses grâce à ces Eury­dice. Elles font face aux hommes et aux Orphée qui veulent les empor­ter dans une immense nuit. Sur­gis­sant des marais où les mâles les lais­saient crou­pir, de telles auteures font lever une aube sur des jours incon­nus. La beauté dans de tels textes jouxte l’effroi qui peut s’emparer d’hommes mis au pied du mur de leur pusillanimité.

Le corps fémi­nin au sein de ces aven­tures retrouve ses organes. Et s’il reven­dique le plai­sir qui lui est dû, ce corps n’est plus affecté ou infecté. Il n’est plus vécu comme souf­france ou comme simple appa­rence dans les yeux de ses pré­da­teurs. La faute n’est plus atta­chée à Eve. La malé­dic­tion qui pèse sur le corps fémi­nin s’interrompt. De telles auteures refusent le silence et l’asservissement. Des visions laté­rales cassent le récit mas­cu­lin des Nar­cisse qui ne voient en la femme que leur seul miroir. Les Méduse les médusent. Ils ne sont plus leurs dieux. A la figure jupi­té­rienne, elles pré­fèrent la puis­sance de feu de la fraî­cheur de leurs sources. Y apai­ser la soif a un prix.

Les dédai­gnées aux­quelles l’homme accorde au mieux du charme trans­forment les légendes écu­lées. Le chas­seur est vaincu. Il est percé par des visions que les épées de tels écrits pro­voquent. Ni ange ou démone, la femme n’est ni fan­tasme “mâlin” ni la gar­dienne d’une image faite pour ras­su­rer ceux dont elles furent « les ser­vantes au grand cœur » (Bau­de­laire). Une force nou­velle rompt l’ordre masculin.

jean-paul gavard-perret

Ann & Jeff Van­der­Mer­rer, Le visio­na­rie – Fan­tas­cienza, fan­tasy e fem­mi­nismo : un’antologia, Edi­zioni Not, Roma, 2018.