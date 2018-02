Marie-Laure Dagoit & Gilles Berquet, Coffret Marie-Laure Dagoit • Gilles Berquet

Les pro­fon­deurs cachées

Ce cof­fret scé­na­rise bien des jeux de mains et de sur­im­pres­sions. S’y déve­loppent des attentes silen­cieuses que les mots à la fois disent et taisent au sein de cir­cu­la­tions et d’immobilité. Par­fois l’image « vient » avant les mots mais par­fois les mots l’annoncent. L’une et les autres se désal­tèrent mutuel­le­ment dans la volonté de rejoindre ce qui s’ouvre. Tout semble si près en ce qui tient néan­moins de figures et de mou­ve­ments vers l’effacement par l’usure des caresses et par ce à quoi les mots portent atteinte à ce qui sub­siste après avoir fait le vide.

L’immobilité est vrillée par le ver­tige. Marie Laure Dagoit et Gilles Ber­quet prouvent qu’être engage tou­jours un mou­ve­ment. Etre au plus près d’être, c’est tout juste être livré sans merci au plaisir.

Voir, écrire revient à jeter une sonde dans l’abîme au moment où la sen­sa­tion est abîme. Pré­sence dans la pré­sence là où — dans ce qui habi­tuel­le­ment ne se montre pas, ne se dit pas — un monde est à voir, à psal­mo­dier sans limites. Les mots appellent la caresse, l’image l’avale.Corps sus­pen­dus aux mots images sus­pen­dues au corps.

Et dans ce duo, l’un dit : je serai tou­jours dans tes mots, l’autre répond : je suis en tes images.

jean-paul gavard-perret

Marie-Laure Dagoit & Gilles Ber­quet, Cof­fret Marie-Laure Dagoit • Gilles Ber­quet, édi­tions Mai­son Dagoit, Rouen, 2018, 125, 00 €.