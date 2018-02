Celle qui vient de là-bas : entretien avec l’artiste Chrysrtel Caparros

Chrys­tel Capar­ros entre­prend un tra­vail de fond où le for­tuit per­met de trou­ver des points repères signi­fi­ca­tifs à une quête autant inté­rieure qu’à valeur col­lec­tive. Mais, lorsqu’elle aborde le thème de la migra­tion, la pho­to­graphe sait trou­ver des angles plus poé­tiques et forts que la simple vision réa­liste. Cher­chant néan­moins dans la réa­lité ce qui la touche, la pho­to­graphe la trans­forme par effet de déca­lage ou de foca­li­sa­tion sur des points par­ti­cu­liers. Elle se dégage de la pseudo dua­lité “feintes et vrai­sem­blances” pour trou­ver des plans de seg­men­ta­tion afin de rete­nir une vérité d’incorporation.

L’objectif n’est pas d’envoyer le “voyeur” dans l’irréel et le spec­ta­cu­laire. L’artiste sou­ligne par la pho­to­gra­phie ses émo­tions et pin­ce­ments du cœur. Manière de se « relire » et de relier des mondes et de recon­si­dé­rer les lieux et les images. L’objectif est d’amener le public à un regard dif­fé­rent sur des espaces publiques ou intimes face à une indif­fé­rence que l’artiste casse.

Chrys­tel Capar­ros : Niep­ce­book n°7, mars 2018, Cor­ri­dor Ele­phant, Paris

Entretien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Mon réveil, quand je l’entends.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Ils prennent forme.

A quoi avez-vous renoncé ? A ce qui n’est pas important.

D’où venez-vous ?

De là-bas.

Qu’avez-vous reçu en dot ?

L’humanité.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Le café et la cigarette.

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres pho­to­graphes ?

C’est une bonne ques­tion

Com­ment définiriez-vous votre approche du por­trait ?

Cela dépend de la per­sonne pho­to­gra­phiée, de mon rap­port avec elle et aussi du sujet. Cela peut être très fron­tal ou alors au contraire com­plè­te­ment dévié, décalé voire évité. Rare­ment mis en scène en tous cas.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Si on parle de photo, c’était très pro­ba­ble­ment une image en noir et blanc. Laquelle pré­ci­sé­ment, je ne sais pas. Peut-être une photo de Ray­mond Depar­don ou d’Eugène Smith qui ont été mes pre­miers coups de foudre photographiques.

Et votre pre­mière lec­ture ?

Peut-être « Oui-oui et la voi­ture rouge » (bon, j’imagine qu’on a dû vous la faire 100 fois celle là .

Quelles musiques écoutez-vous ?

Un peu de tout mais prin­ci­pa­le­ment du rock et des musiques du monde.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

« L’ombilic des limbes » d’Antonin Artaud mais là ça fait bien bien longtemps !

Quel film vous fait pleu­rer ?

« Bambi » et « Ele­phant man » (et plein d’autres mais je ne sais plus)

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Moi qui me regarde dans un miroir.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

A mon chat, il ne com­pren­drait pas.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

Samar­cande ou Ispa­han juste pour la sono­rité et l’imaginaire que leur nom évoque.

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

J’ai une âme roman­tique (ou ado­les­cente) donc je me sens proche d’artistes qui ont un uni­vers noir, un peu tor­turé (Anto­nin Artaud, Van Gogh, Michael Acker­man, Roger Bal­len…). Mais j’aime aussi un tas d’autres artistes et écri­vains pas tor­tu­rés voire opti­mistes et drôles.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Un billet d’avion ou du maté­riel photo.

Que défendez-vous ?

La veuve, l’orphelin et la liberté.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Ben, je ne dois pas la com­prendre. Je pense que c’est plu­tôt don­ner ce que l’on croit ne pas avoir à quelqu’un qui n’a rien demandé.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

Oui.

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Quelle était la question ?

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com , le 6 février 2018.