Milano, Caravaggio da record : 420 mila visitatori in coda (A Milan, un “Caravage” de record : 420 mille visiteurs dans les files d’attente)

PALAZZO REALE

Milano, Cara­vag­gio da record : 420 mila visi­ta­tori in coda

Effetto social : ita­liani nove visi­ta­tori su dieci, soprat­tutto over 40. E le file si spos­tano da Frida Kahlo. Tutti pazzi per il dipinto il «Ragazzo morso da un ramarro»

di Fran­cesca Bonaz­zoli

4 feb­braio 2018

Non è record asso­luto, ma sempre di podio si tratta. La mos­tra «Den­tro Cara­vag­gio», che ha chiuso dome­nica a mez­za­notte, ha conqui­stato la seconda posi­zione asso­luta (ovvero indi­pen­den­te­mente dal numero di giorni di aper­tura) fra tutte le mostre ospi­tate a Palazzo Reale, e anche a Milano, a par­tire dal 2006. In questi 12 anni nes­suna espo­si­zione è mai rius­cita a scal­fire il pri­mato di quella dedi­cata a Picasso nel 2012 che aveva tota­liz­zato 557.341 ingressi, ma secondo le proie­zioni del Comune, oggi Cara­vag­gio dovrebbe chiu­dere con un bilan­cio di quasi 420 mila visitatori.

Il Sei­cento bat­te­rebbe quindi anche due super­star della moder­nità come Van Gogh (355.222 biglietti nel 2015) e Cha­gall (349.218 nel 2014).

Una bella rivin­cita per il pit­tore assas­sino che si vedeva conti­nua­mente togliere le tele dagli altari di Roma per­ché rite­nute non conformi alle regole del «decoro» sta­bi­lite dalla Contro­ri­forma.

Nell’ultimo mese di gen­naio la mos­tra curata da Ros­sella Vodret, la sovrin­ten­dente eme­rita del polo museale romano che è rius­cita a farsi pres­tare 19 tele auto­grafe del pit­tore mila­nese, è stata presa d’assalto pas­sando dalle 15/16 mila pre­senze set­ti­ma­nali a punte di 20mila.

La data di chiu­sura era stata fis­sata al 29 gen­naio ma gli orga­niz­za­tori, Comune di Milano e Mon­do­Mostre Skira, sono rius­citi a pro­ro­garla fino al 4 feb­braio con ora­rio conti­nuato dalle 9.30 alle 24.

tra­duc­tion:

Palais Royal

A Milan, un Cara­vage de record : 420 mille visi­teurs dans les files d’attente

Effet social : neuf visi­teurs ita­liens sur dix, sur­tout âgés de plus de 40 ans. Et les files se déplacent de “Frida Kahlo” [Le Mudec, Musée des cultures de Milan, s’offre à par­tir du 1er février 2018 une rétros­pec­tive four­nie de l’œuvre de Frida Kahlo (1907–1954) ndt]. Tous fous pour la pein­ture du “Gar­çon mordu par un lézard”.

par Fran­cesca Bonaz­zoli

le 4 février 2018

Ce n’est pas un record absolu mais il s’agit néan­moins d’une belle place de podium. L’exposition “Dans Cara­vage”, qui a fermé dimanche à minuit, a conquis la seconde posi­tion abso­lue (indé­pen­dam­ment du nombre de jours d’ouverture) de toutes les expo­si­tions orga­ni­sées au Palais royal et aussi à Milan, à par­tir de 2006. Pen­dant ces 12 ans, aucune expo­si­tion n’avait jamais réussi à éra­fler la pri­mauté de celle dédiée à Picasso en 2012 et qui avait tota­lisé 557 341 entrées, mais selon les pro­jec­tions de la muni­ci­pa­lité, ce “Cara­vage” devrait fer­mer aujourd’hui avec un bilan de presque 420 mille visi­teurs. Le Sei­cento [le XVIIe siècle ] bat­trait donc aussi deux super­stars de la moder­nité comme Van Gogh (355 222 billets en 2015 et Cha­gall (349 218 en 2014).

Une belle revanche pour le peintre assas­sin qui se voyait conti­nuel­le­ment reti­rer ses toiles des autels de Rome parce que jugées comme non conformes aux règles du “déco­rum” éta­blies par la Contre-réforme. Jusqu’à la fin du mois de jan­vier, l’exposition soi­gnée de Ros­sella Vodret, la sur­in­ten­dante émé­rite du pôle museal romain qui a réussi à se faire prê­ter 19 toiles auto­graphes du peintre mila­nais, a été prise d’assaut en pas­sant de 15/16 mille pré­sences heb­do­ma­daires à des pointes de 20 mille.

La date de fer­me­ture avait été fixée au 29 jan­vier mais les orga­ni­sa­teurs, la muni­ci­pa­lité de Milan et la mai­son d’édition mila­naise Mon­do­Mostre Skira, ont réussi à la pro­ro­ger jusqu’au 4 février avec ouver­ture conti­nue de 9h30 à minuit. […]

fre­de­ric grolleau

