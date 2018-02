Le procès sous X de Piotr Pavlenski & d’Oksana Chaliguin (“L’incendie de la Bastille”)

L’incen­die de la Bastille

Adepte de l’actionnisme russe, Piotr Pav­lenski s’est fait connaître pour ses per­for­mances autant sym­bo­liques que radi­cales. En 2012, il se coud les lèvres en signe de sou­tien des Pussy Riots pour­sui­vies pour haine reli­gieuse. La même année, il s’enroule dans du bar­belé afin de pro­tes­ter contre les lois de répres­sion et de cen­sure mises en place par l’État russe. Puis il se cloue les tes­ti­cules sur la place rouge de Mos­cou.

Plus tard, nu sur le mur de l’hôpital psy­chia­trique Serbsky de Mos­cou, il se coupe un bout d’oreille. “Le cou­teau sépare le lobe de l’oreille. Le mur en béton de l’institut sépare la société saine d’esprit des malades men­taux”, écrit-il dans son mani­feste où il dénonce l’internement psy­chia­trique des dis­si­dents russes. En novembre 2015, il incen­die la porte prin­ci­pale de la Lou­bianka — siège his­to­rique des ser­vices de sécu­rité russes. Ce qui lui a valu de pas­ser sept mois en déten­tion préventive.

Menacé de dix ans de camp dans son pays sur de fausses accu­sa­tions, il a obtenu l’asile poli­tique en France auprès de l’Office fran­çais de pro­tec­tion des réfu­giés et apa­trides (Ofpra). Il pour­suit sa lutte en France afin de s’attaquer à la réduc­tion de tout indi­vidu en « veau » par les pou­voirs poli­tiques et finan­ciers. En 2017, il orga­nise un hap­pe­ning pari­sien : il pro­voque un incen­die contrôlé devant la suc­cur­sale de la Banque de France de la Bas­tille à 4 heures du matin.

Il convoque au der­nier moment des jour­na­listes en leur dis­tri­buant un com­mu­ni­qué m « La Bas­tille a été détruite par le peuple révolté ; le peuple l’a détruite comme sym­bole du des­po­tisme et du pou­voir. Sur ce même lieu, un nou­veau foyer d’esclavage a été bâti. (…) La Banque de France a pris la place de la Bas­tille, les ban­quiers ont pris la place des monarques. »

Arrêté avec sa com­pagne, Oksana Cha­li­guin, les deux doivent pas­ser en juge­ment pro­chai­ne­ment. L’artiste accepte un tel « deal » : ce der­nier fait même par­tie de sa stra­té­gie artis­tique. Mais les ins­tances judi­ciaires ont décidé que le juge­ment se fera à huis clos. Et c’est bien là où le bât blesse. Il n’existe aucune rai­son valable à une telle option. Debo­rah de Rober­tis, elle même action­niste et vic­time de plu­sieurs pro­cès pour exhi­bi­tion sexuelle (dans les murs du Louvre entre autres), a décidé d’alerter le monde artis­tique et intel­lec­tuel sur une telle déci­sion que rien ne jus­ti­fie. Elle porte son sou­tien aux deux créa­teurs en rap­pe­lant qu’il ne faut pas confondre une action de pure dégra­da­tion et un geste de créa­tion por­teur d’un mes­sage politique.

Piotr Pav­lenski, Oksana Cha­li­guin comme Debo­rah de Rober­tis paient de leur per­sonne pour des actions qui reven­diquent la puis­sance de vie. Et dans le cas de « l’incendie de la Bas­tille » : l’objectif n’était évi­dem­ment pas de mettre le feu au bâti­ment mais de réveiller les consciences. Les deux action­nistes peuvent être néan­moins condam­nés jusqu’à dix ans de pri­son. Le huis clos dans un tel cas non seule­ment peut être estimé d’une léga­lité dou­teuse mais caresse un but impli­cite : dis­qua­li­fier le geste en évi­tant la dif­fu­sion à l’extérieur du tri­bu­nal de ce que les artistes ont à dire dans un pays où pour­tant la liberté d’expression est sans cesse réaf­fir­mée comme la valeur suprême du pays des droits de l’homme.

Piotr Pav­lenski a voulu prou­ver que, face à la peur de vivre ino­cu­lée par l’idéologie ambiante, couve tou­jours le désir d’une exis­tence plus « incan­des­cente ». Mais l’huis clos se veut le moyen de cen­su­rer la parole et l’argumentation de l’artiste.

Comme l’écrit Debo­rah De Rober­tis, « Par le choix d’une méthode d’exception, la jus­tice se dérobe afin d’esquiver le débat poli­tique clai­re­ment posé par l’artiste.» L’actionniste ne réclame en rien une excep­tion envers un tel geste, elle reven­dique sim­ple­ment la règle. Il s’agit de la sou­te­nir pour retrou­ver le droit d’entendre ce que Piotr a à dire.

Et Debo­rah de Rober­tis d’ajouter : « J’invite par consé­quent cri­tiques d’arts, his­to­riens, phi­lo­sophes, artistes à se mani­fes­ter pour faire valoir un droit pre­mier face à une juri­dic­tion qui se veut péremp­toire en culti­vant un mutisme (voire un aveu­gle­ment) que rien ne jus­ti­fie. ».

Nous ne pou­vons qu’entériner cette invi­ta­tion. La lutte suit son cours.

jean-paul gavard-perret