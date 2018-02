Denis-Pierre Filippi & Vincenzo Cucca, Colonisation – t.1 : “Les Naufragés de l’espace”

Un grand space opera !

Près d’un nuage d’astéroïdes, le com­mo­dore Ilia­tov s’inquiète de la situa­tion et de la pro­gres­sion de l’équipe d’intervention par­tie dans une navette d’exploration. Ce groupe d’extraction, mené par la chef de groupe Milla Aygon, est com­posé uni­que­ment de cadets. Ceux-ci, qui abordent une nef aban­don­née, découvrent qu’ils ont été pré­cé­dés tout récem­ment. Dans le même temps, le navire ami­ral est atta­qué par les Écu­meurs. Dans la nef, si des cais­sons d’hibernation sont ouverts, d’autres pillés, il reste des signaux vitaux en som­meil.

Cla­rence, en tenue de trap­peur, arrive au bateau sur lequel il vit avec sa famille dans une zone tro­pi­cale. Il vient cher­cher son épouse et ses deux enfants car il est suivi par des autoch­tones mal­veillants. Son épouse est absente et Archi­tecte, l’IA ne répond plus. Il ne peut qu’activer une pro­cé­dure d’urgence. Il s’efface alors pour émer­ger… près du groupe de cadets. Milla, décide de l’emmener contre l’avis de Bélinda, le méde­cin. Ils sont alors pris à par­tie par des Écu­meurs, ceux qui les avaient pré­cé­dés. Ils réus­sissent à rejoindre leur navette et à faire le saut per­met­tant d’atteindre le point des coor­don­nées d’urgence. Quand ils émergent, c’est l’inconnu et la pro­pul­sion est endommagée…

Si Denis-Pierre Filippi a déjà exploré l’univers, il aborde pour la pre­mière fois le space opera. Fidèle à sa façon de tra­vailler, il prend un angle d’attaque inat­tendu, nova­teur en ima­gi­nant la récu­pé­ra­tion de ter­riens par­tis trop tôt dans des mis­sions d’exploration. Dans ce pre­mier épi­sode, qui donne la conclu­sion d’une par­tie de l’intrigue, le scé­na­riste plante le décor, défi­nit le cadre de son récit et struc­ture sa gale­rie de per­son­nages, un groupe de cadets en for­ma­tion pour deve­nir des agents de l’Agence. Cette struc­ture a pour mis­sion de voler au secours d’astronomes per­dus dans le cos­mos.

Il met en tra­vers de leur route des extré­mistes qui entendent faire évo­luer dif­fé­rem­ment le rap­pro­che­ment entre extra­ter­restres et humains. Denis-Pierre Filippi part d’un constat bien simple. Dès qu’un rap­pro­che­ment, une ten­ta­tive de vivre en bonne har­mo­nie tente de se mettre en place, des oppo­sants mettent en avant des motifs, des rai­sons plus ou moins accep­tables pour ne pas adhé­rer à cette évo­lu­tion. Et les exemples sont légion dans l’histoire ancienne comme récente des peuples de la Terre. Il évite, avec adresse, le mani­chéisme si habi­tuel dans ce type de récit avec les bons humains et les méchants aliens.

Le des­sin de Vin­cenzo Cuzza est attrac­tif. Il réa­lise des vues de l’espace, des villes futu­ristes, des décors de nefs et autres vais­seaux d’une belle fac­ture. Les per­son­nages ont des atti­tudes dyna­miques, tout à fait en concor­dance avec le rôle qui leur est dévolu. Il leur donne une expres­si­vité, fait res­sen­tir les émo­tions les plus fré­quentes de l’être humain avec brio. Ce des­sin est mis en valeur par une colo­ri­sa­tion forte signée de Fabio Mari­nacci qui donne les tons adé­quats de l’espace, les reflets des astres et autres étoiles sur les indi­vi­dus et les maté­riels.

Le pre­mier tome de Colo­ni­sa­tion est par­ti­cu­liè­re­ment réussi pour la remar­quable mise en images d’une intrigue de pre­mier ordre. Le second tome est annoncé pour avril 2018 et le troi­sième pour jan­vier 2019. À suivre avec délectation !

serge per­raud

Denis-Pierre Filippi (scé­na­rio), Vin­cenzo Cucca (des­sin) & Fabio Mari­nacci (cou­leur), Colo­ni­sa­tion – t.1 : Les Nau­fra­gés de l’espace, Glé­nat coll. “Gra­fica”, jan­vier 2018, 48 p. – 13,90 €.