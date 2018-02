Jure Kastelan, Berceuse des couteaux

L’idéal roman­tique noir de la poésie

Il existe dans l’écriture de Jure Kas­te­lan toute une esthé­tique autant de la méta­mor­phose que du ren­ver­se­ment. Du début à la fin de chaque poème, sou­vent le monde se ren­verse et il en va de même avec les sen­ti­ments. La pluie ne tombe plus, elle monte au visage, l’amour se trans­forme d’ouate en cou­teau, les morts sortent de leur tombe.

L’auteur croate pour­suit un idéal roman­tique noir de la poé­sie. Elle est mar­quée par une rela­tion mani­feste à l’histoire. En cela, elle se nour­rit du réel mais pour le trans­for­mer à dimen­sion d’icône qui tient le sujet repré­senté à dis­tance du lec­teur. Tout se dit — par­fois trop empha­ti­que­ment — dans le mixage d’onirisme et de natu­ra­lisme. Néan­moins, le psy­cho­lo­gisme laisse en no man’s land les pro­fon­deurs cachées de l’inconscient.

Mais toute l’écriture d’un des poètes majeurs de la Croa­tie du XXème siècle pos­sède d’autres inten­tions dans son tra­vail de sub­jec­ti­va­tion où la réa­lité, quoique pré­sente, n’est plus domi­nante. Pour autant, elle baigne dans le sang de divers conflits. Le pes­si­misme et la soli­tude dominent en un uni­vers qui ne pour­rait être sauvé que par l’amour. L’auteur lui-même a refusé par­fois d’y « sacri­fier » pour des rai­sons ni bonnes ni mau­vaises mais qui font que la vie avance à recu­lons — même si son pro­prié­taire pense être le pro­prié­taire des clés.

Celles-ci tou­te­fois n’ouvrent par­fois que sur des far­deaux de défaite. Et si le poème est tou­jours la ten­ta­tive de créer une sta­tuaire aux oubliés de la terre, le trop de lyrisme et le clas­si­cisme rap­pellent toute une école élé­giaque. L’idée et l’émotion sont là mais leur écri­ture pos­sède quelque chose de déjà lu et com­passé. A une tel roman­tisme de la dou­leur, à une poé­sie de la souf­france seront pré­fé­rés dans la même col­lec­tion les uni­vers poé­tiques de Slavko Miha­lic, Deli­mir Resi­cki et de Branko Cegec.

jean-paul gavard-perret

Jure Kas­te­lan, Ber­ceuse des cou­teaux, Edi­tions de L’Ollave, trad. de Vanda Mik­sic, coll. « Domaine croate / poé­sie », Rus­trel, 2018, 70 p. — 15,00 €.