Michel Meyer, Lou Andreas von Salomé la femme océan

Qui est Lou Andreas von Salomé ? Cette femme à “la beauté froide et aux yeux bleus ? ” Cette “Egé­rie inso­lente de Nietzsche, amante com­blée de Rilke, dis­ciple fer­vente de Freud…” ?

Une femme libre, hors du com­mun, en avance sur son temps, aux idées modernes, à la per­son­na­lité rebelle et au carac­tère imper­ti­nent, inso­lent, insou­mis et indomp­table qui, dès son jeune âge a fait preuve de curio­sité intel­lec­tuelle et spi­ri­tuelle qui n’a pas cessé d’étonner voire de déran­ger les esprits les plus conven­tion­nels.

Femme de lettres, phi­lo­sophe, psy­cha­na­lyste alle­mande d’origine russe, Lou Andreas von Saloméest incon­tes­ta­ble­ment une per­son­na­lité incon­tour­nable de notre siècle. Sa pen­sée, ses tra­vaux ainsi que son his­toire de vie méritent d’être connus. Et recon­nus à leur juste valeur.

C’est la vie de cette femme de génie que Michel Meyer (1) nous fait décou­vrir dans son der­nier ouvrage aux allures bio­gra­phiques.

À tra­vers trois cent vingt sept pages, il nous invite à une plon­gée dans le monde du per­son­nage von salo­mien met­tant davan­tage l’accent sur ses rela­tions avec les hommes qu’elle a connus et les étapes prin­ci­pales de l’existence qu’elle a mené prin­ci­pa­le­ment entre Saint– Péters­bourg, la Suisse, Rome, Ber­lin, Paris, Vienne…

Tout com­mence le 12 février 1861 à Saint– Péters­bourg, “la Venise nor­dique”, ville connue pour son ouver­ture sur le monde où Lou, née Louise Salomé a vécu sa prime enfance “dans un cli­mat de serre aris­to­cra­tique”, auprès d’une mère alle­mande, “stricte femme de devoir”, un père à la per­son­na­lité domi­na­trice et inso­lite, offi­cier d’Etat-major, promu conseiller secret du star et trois frères qu’elle per­ce­vait essen­tiel­le­ment comme “des com­pa­gnons de jeu et des com­plices.”

Et d’ailleurs, la figure du père ainsi que la com­pli­cité avec ses frères influe­ront pro­fon­dé­ment sur les rela­tions futures qu’elle entre­tien­dra avec les hommes qu’elle ren­con­trera tout au long de son exis­tence.

Dès l’adolescence, Lou se démarque de la pen­sée conven­tion­nelle de l’époque et affirme son carac­tère rebelle et non conven­tion­nel. Elle quitte l’église luthé­rienne et tombe amou­reuse de Gil­lot Hen­drik, homme d’église luthé­rien, marié et père de trois enfants. Mais lorsque ce der­nier la demande en mariage, la jeune ado­les­cente le repousse sous pré­texte qu’elle recherche “un amour total.” “Je suis exces­sive et c’est sûre­ment un mal incu­rable. […] “Vous étiez à ma mesure en res­tant un dieu vivant, inat­tei­gnable et céleste “, lui avoue-t-elle sans détour aucun.

Afin de l’éloigner de cet homme d’église, sa mère l’envoie à Zurich. Puis pour des rai­sons de santé, elle se rend à Rome. Com­mence alors pour Lou une période d’exil qui va durer toute sa vie durant.

En 1882, à l’âge de vingt et un ans, elle fait la connais­sance de Frie­drich Nietzsche avec qui elle va entre­te­nir une rela­tion “qui se limite à un com­merce de pur esprit”. Elle était “sa sœur en esprit”. Il était son “maître adulé, son soleil noir qui la fas­cine intel­lec­tuel­le­ment alors qu’il la dégoute phy­si­que­ment” car à cette époque, Lou avait un sen­ti­ment de dégoût à l’égard de l’homme dès lors qu’il deve­nait char­nel.

Lutte pour Dieu qui traite de la perte de la foi chré­tienne est le pre­mier ouvrage écrit par Lou. Ce livre est la somme des dis­cus­sions phi­lo­so­phiques qu’elle a eu avec F. Nietzsche au sujet de la mort de Dieu (2).

C’est à Ber­lin que Lou ren­contre Frie­drich Andréas, son futur époux. Grâce à cette union, elle va pou­voir échap­per à la menace d’expulsion qui pesait sur elle. Elle va égale­ment avoir accès à la société savante de Ber­lin.

En l’épousant, Lou qui a cette époque avait la répu­ta­tion d’être fri­gide lui avoue qu’elle ne lui appar­tien­dra jamais. Le couple fait chambre à part. Cepen­dant, cet homme va jouer le rôle de guide dans les milieux artis­tiques, lit­té­raires et média­tiques. Il est la fois un “père aimant, un frère aîné, un agent lit­té­raire, un lec­teur d’édition, un pré­fa­cier…“

Durant cette période, Lou écrit Figures de femmes dans Ibsen. (3)

Lou avait la répu­ta­tion d’être une femme libre qui tenait à son indé­pen­dance. Cepen­dant, sa rela­tion avec son époux fai­sait res­sor­tir une contra­dic­tion car bien que cet homme avait le sta­tut de “conjoint blanc”, elle se refu­sait de divor­cer avec lui. “Elle ne le quit­tera jamais mais fera ce que bon lui sem­blera”, écrit M. Meyer.

Lou passe beau­coup de temps à voya­ger dans les pays euro­péens, en l’occurrence Vienne, Munich, la Suisse… Durant la Belle Epoque, elle se rend très sou­vent en France où elle s’initie à la culture et à la vie pari­siennes.

Femme de dis­tinc­tion et de culture, elle ne cesse d’attirer les hommes qui l’admirent voire l’adulent. Elle eut plu­sieurs sou­pi­rants mais les rap­ports avec le sexe mas­cu­lin se limitent à des rela­tions de nature pure­ment intel­lec­tuelle et fra­ter­nelle. Elle avait la répu­ta­tion d’être une “belle plante encore vierge, mais froide et inca­pable du moindre trans­fert affec­tif.”

Cette vierge invio­lable, “condam­née au vide érotique” par la faute de “l’homme-Dieu rêvé” (Gil­lot Hen­drik) avait une atti­rance pour deux types d’hommes. D’une part, ceux qui se com­por­taient comme de grands frères. Et d’autre part, ceux qui avaient ten­dance à affi­cher une atti­tude de conqué­rants déter­mi­nés et “un peu voyous”.

L’amant de chair et la décou­verte de la jouissance

En 1897 Lou a trente six ans. Alors qu’elle se trouve à Vienne, “la belle au sexe dor­mant” va faire une ren­contre qui va la révé­ler à sa vraie nature. Lou fait la connais­sance de René Marie Rilke, un jeune étudiant et poète qui lui per­met d’accèder à sa fémi­nité. Cet homme au phy­sique d’un “enfant attardé” sera son pre­mier amant de chair et de jouis­sance. C’est ainsi que le sexe mas­cu­lin devient pour Lou “un objet de désir et de plai­sir.“

En 1901, Lou est âgé de qua­rante ans. Elle quitte son amant. Bohé­mienne flam­boyante, elle vou­lait être elle-même et s’engager sur les che­mins de “sa chère vérité inté­rieure.“

Dans une cor­res­pon­dance des­ti­née à son ex-amant, elle écrit : “Car ce n’est que main­te­nant que je suis jeune, ce n’est que main­te­nant que je puis être ce que sont les autres à dix-huit ans : entiè­re­ment moi-même.”

C’est à Vienne que Lou vit “son apo­théose érotique.” À l’âge de cin­quante deux ans, elle devient “une cro­queuse d’hommes jouis­seuse” un peu à l’image d’un vol­can érotique. Pour cette femme, l’acte sexuel pre­nait le sens d’un par­tage où l’amour “res­semble à des exer­cices de nata­tion avec une bouée, car nous fai­sons comme si l’autre était une mer qui nous porte”, écrit-elle.

Par ailleurs, dans un article inti­tulé Anal et sexuel, elle fait l’apologie de l’érotisme anal, “ce plaisir-douleur maso­chiste de la jouis­sance fémi­nine.“

“La sodo­mie - confie-t-elle à un ami — c’est le meilleur, la goutte, amère et exci­tante, qui mérite de figu­rer dans la pano­plie des couples.”

En amour, Lou avait la répu­ta­tion d’avoir un com­por­te­ment viril. Elle avait pris le parti de ne jamais s’attacher aux hommes mais à leur sou­ve­nir. Savoir quit­ter comme un homme : telle était sa marque de fabrique. Cepen­dant, selon le témoi­gnage de l’un de ses amants, cette “cro­queuse d’amants, pompe à sperme” pour qui la récep­tion du sperme repré­sen­tait “le sum­mum de l’extase” deve­nait une femme “insa­tiable, sans pitié, amo­rale, un vam­pire et une enfant lorsqu’elle était amou­reuse.

Bien que libre, sûre d’elle, femme de tête à la per­son­na­lité très forte, Lou avait cepen­dant du mal à trou­ver l’homme tant idéa­lisé, “cet être d’exception avec lequel, sur la durée, le sexuel serait au dia­pa­son d’un trans­port de l’âme équi­va­lent.“

La seconde tra­gé­die à laquelle se retrou­vait confron­tée Lou avait trait à sa forte per­son­na­lité dont elle ne par­ve­nait pas à se libé­rer. Et selon l’auteur, la nature de sa per­son­na­lité a motivé son refus de mater­nité car elle l’empêchait de deve­nir mère.

C’est égale­ment à Vienne qu’elle se lance dans l’apprentissage de la psy­cha­na­lyse. Sa curio­sité intel­lec­tuelle, sa soif de savoir et d’apprendre l’incite à faire la connais­sance de Sig­mund Freud à un moment où ce der­nier est cri­ti­qué par ses confrères qui consi­dé­raient le freu­disme comme “une forme moder­ni­sée de méde­cine magique.“

En 1911, elle assiste au troi­sième congrès mon­dial de la Société inter­na­tio­nale de psy­cha­na­lyse. Puis elle se met à suivre les cours dis­pen­sés par le père de la psy­cha­na­lyse et passe beau­coup de temps à ses côtés à obser­ver et à apprendre. Le maître lui apprend notam­ment “la dis­tance cri­tique, la froi­deur ana­ly­tique et la séche­resse des sen­ti­ments.” La famille freu­dienne sera pour elle “un havre pro­tec­teur.”

À tra­vers ce livre docu­menté où l’auteur nous offre le fruit de ses recherches sur la vie de Lou Andreas von Salomé, se raconte l’histoire d’une vie extrê­me­ment riche, celle d’un per­son­nage fémi­nin sen­suel, pas­sionné et pas­sion­nant qui jouis­sait d’une grande liberté de mou­ve­ment, d’action et de pen­sée.

Cet ouvrage est une invi­ta­tion à décou­vrir une femme hors du com­mun, une auteure incon­tour­nable qui a écrit sur Dieu, le sexe, l’érotisme anal et bien d’autres sujets ; un témoin pré­cieux de son époque car son sens de curio­sité et sa volonté de connaître et d’apprendre l’ont ame­née à se mêler aux dif­fé­rents cercles et dis­cus­sions phi­lo­so­phiques, lit­té­raires et sur la psy­cha­na­lyse côtoyant ainsi les plus grands pen­seurs de l’ère moderne.

À la lumière des éléments four­nis tout au long de cette bio­gra­phie, il res­sort clai­re­ment que Lou Andreas von Salomé était une sorte de sur-femme et ainsi une figure intel­lec­tuelle qui était pro­fon­dé­ment ancrées dans son époque et en avance sur son temps. Ses écrits, ses idées ainsi que sa pen­sée méritent d’être lus et connus pour leur contenu éclai­rant et leur por­tée éminem­ment uni­ver­selle.

Lou Andreas von Salomé a vécu une exis­tence riche et enri­chis­sante. Au cré­pus­cule de sa vie, elle met un terme à ses voyages et se sta­bi­lisa dans sa mai­son à Lou­fried à Ber­lin. Avant de mou­rir, elle demanda que ses cendres soient dis­per­sées à l’aube, autour du ver­ger atte­nant à Lou­fried. Cepen­dant, à sa mort, en 1937, la police ges­ta­piste en décida autre­ment. Lou sera enter­rée dans la tombe de son mari blanc.

Dans le silence le plus total.

Notes

1) Michel Meyer est écri­vain, jour­na­liste, homme de radio et de télé­vi­sion. Il est né en Alsace en 1942. Il a occupé le poste de cor­res­pon­dant d’Antenne 2, de France Inter et l’Express en Europe de l’Est et en Alle­magne. Entre 1986 et 1989, il est Direc­teur de l’information à Radio France et co-créateur de France Info. Entre 2003 et 2007, il devient Direc­teur Géné­ral Adjoint de Radio France, Direc­teur du Réseau France Bleu.

2) Lou signe d’un nom mas­cu­lin : Henri Lou

3) Publié à Ber­lin en 1892.

Biblio­gra­phie

Œuvres de Lou Andreas von Salomé

Figures de femmes dans Ibsen, Edi­tion Michel de Maule, 2007, 210 p.- 20,90 €

A l’ombre du père : Cor­res­pon­dance avec Anna Freud, 1919–1937, Hachette, tra­duit de l’allemand par Sté­phane Michaud, 2006, 35,00 €

Frie­drich Nietzsche à tra­vers ses oeuvres, coll. : Les Cahiers Rouges, numéro 295, Gras­set & Fas­quelle, 2000, 252 p.-, 9,80 €

Lettre ouverte à Freud, Points Essais, 1987, 150 p.- 5,22 €

Eros, coll. Argu­ments, Minuit, 1984, 162 p.- 14,06 €

L’amour du nar­cis­si­cisme, tra­duit de l’allemand par Isa­belle Hil­den­brand, Gal­li­mard, 1980, 210 p.- 25,50 €

Cor­res­pon­dances avec Sig­mund Freud, 1912–1936, sui­vie du Jour­nal d’une année, 1912–1913, Gal­li­mard, 1970

Pour aller plus loin :

Dorian Astor, Lou Andreas-Salomé, Folio bio­gra­phies, 2008, 354 p.- 7,70 €

Fran­çois Guéry, Lou Salomé, génie de la vie, Calmann-Lévy, 1994, 240 p.- 9,60 € ; réédi­tion : Edi­tions des femmes, 2007, 252 p.- 15,00 €

Yves Simon, Lou Andreas-Salomé, coll. Des­tin, Edi­tions Men­gès, 2004, 190 p.- 25,00 €

Fran­çoise Giroud, Lou : His­toire d’une femme libre Edi­tion Fayard, 2002, 158 p.- 14,00 €

Sté­phane Michaud, Lou Andreas-Salomé, L’alliée de la vie, Edi­tions Le Seuil, 2000, 394 p.- 22,20 €

n. agsous