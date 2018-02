Philippe Charlot & Xavier Fourquemin, Le Cimetière des Innocents – t.01 : “Oriane et l’Ordre des morts”

Dans Paris intégriste…

De nom­breux fidèles, en pro­ces­sion, pro­mènent le bras sup­pli­cié de Saint-Anthelme et se rendent jusqu’à la recluse, dans le Cime­tière des Inno­cents. Là, ils attendent un signe de cette sainte enfer­mée depuis deux ans. Un cri de détresse fait com­prendre qu’elle est tou­jours vivante et qu’elle veille sur la paroisse. Le groupe est alors apos­tro­phé par une jeune fille, habillée en homme, qui les traite de cha­ro­gnards, cri­tique leurs pra­tiques. Alors qu’elle s’éloigne pour ne pas être prise à par­tie, elle est rejointe par un jeune homme qui lui aussi condamne ces croyances papistes. Elle lui rétorque qu’elle refuse aussi les Réfor­més et leur morale étouf­fante.

Oriane est la fille d’un apo­thi­caire à la recherche de la trans­mu­ta­tion et Jonas vient de Rouen. Il recherche le corps de son père, tué lors de la Saint-Barthélemy, pour retrou­ver l’anneau qu’il por­tait au doigt et le rame­ner à sa mère. Or, dans ce Paris aux mains de la Sainte Ligue catho­lique, tous ceux qui ne par­tagent pas leurs croyances sont impi­toya­ble­ment pourchassés.

L’action se déroule dans une France rava­gée par les guerres de reli­gion, dans un contexte de pas­sions exa­cer­bées. Phi­lippe Char­lot retient cette période où Henri IV, dési­gné offi­ciel­le­ment comme son suc­ces­seur par Henri III la veille de sa mort (par assas­si­nat le 1er août 1589) peine à conqué­rir Paris. La ville est tenue par la Seconde ligue catho­lique, celle qui a fait assas­si­ner Henri III par le domi­ni­cain Jacques Clé­ment.

Il met en scène une de ces pra­tiques papistes qui consis­tait à murer une femme. Celle-ci, en prin­cipe, devait prier pour les ouailles de la paroisse. Il évoque l’usage des reliques, entre mor­ceaux de corps des saints, bois de la vraie croix, lait de la vierge et autres inep­ties dont le seul but était de récol­ter les oboles des croyants. De plus, il retient comme décor le Cime­tière des Inno­cents, le plus ancien de Paris, situé au cœur de la ville, un pour­ris­soir à ciel ouvert. Dans ce cadre, il anime deux jeunes adultes. Une ado­les­cente éle­vée dans un milieu plus “scien­ti­fique” où la connais­sance des ver­tus de cer­taines plantes per­met­tait de s’abstraire de nombre de croyances, où son père se livre à la recherche de la trans­for­ma­tion du plomb, et autres métaux vils, en or, acti­vité très en vogue à cette époque. Esprit plus éclairé, Oriane tient, pour son mal­heur, des pro­pos qui choquent les inté­gristes. Elle apporte son aide, par sa connais­sance du quar­tier, à un jeune pro­tes­tant qui, pour faire plai­sir à sa mère, se retrouve dans un uni­vers bien dif­fé­rent de celui où il a vécu avec tous les effets que cela peut engen­drer.

Avec ce cadre, ce décor, ces acteurs, Phi­lippe Char­lot construit un récit enlevé, attrac­tif, mêlant avec adresse ten­sion et humour. Sur une base his­to­rique solide, il pro­pose une intrigue qui retient l’attention et donne une furieuse envie de pour­suivre sa lecture.

Le des­sin de Xavier Four­que­min, si carac­té­ris­tique, donne vie de belle manière aux péri­pé­ties du scé­na­rio. S’il semble, a priori, assez mini­ma­liste, son gra­phisme est très effi­cace pour racon­ter l’histoire, faire res­sen­tir les émo­tions et sen­ti­ments des pro­ta­go­nistes et plan­ter un décor du plus bel effet. Il signe quelques « gueules » par­ti­cu­liè­re­ment réus­sies.

Ce pre­mier tome lance une belle his­toire, riche en apports historico-religieux, ser­vie par une gale­rie de per­son­nages tous sin­gu­liers dans leur rôle. À lire, sans retenue !

serge per­raud

Phi­lippe Char­lot (scé­na­rio), Xavier Four­que­min (des­sin) & Hamo (cou­leurs), Le Cime­tière des Inno­cents – t.01 : Oriane et l’Ordre des morts, Bam­boo, coll. Grand Angle, jan­vier 2018, 56 p. – 14,90 €.