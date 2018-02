Hélène Peytavi & Jean-Gabriel Cosculluella, Partita

Contre-chant en écho à Partita

Le poète et la peintre : cha­cun pos­sède son ombre ou est pos­sédé par elle. Cha­cun pos­sède sa lumière. On peut les tou­cher puisque le livre en devient la paroi. A main levée, à bouche cou­sue se dres­sant (car le livre tient debout). Il reste des arti­cu­la­tions inédites de l’informe là où les lignes conduisent vers au centre der­rière une pro­ces­sion de four­mille­ments. Cher­cher. Retrou­ver non ce qu’on attend mais tes taches bleues dans le blanc.

Sans doute est-ce l’hiver. Le blanc concentre tout, la sai­son donne consis­tance aux racines. « Quelqu’un est là sans être là, qui ne doit pas sa proxi­mité à l’évocation » : il la doit à l’épaississement méti­cu­leux et dis­cret des lacunes des mots et des taches.

Chaque ligne est un jeu de lumière et d’ombre. Espé­rer voir dedans. Ou à tra­vers. Et à défaut : tenir encore, tenir par l’image qui macule le néant… Même avec le temps, les lignes ne changent pas de cou­leur. Et le bleu les emporte vers le ciel. Pour­tant, elles semblent des gisantes, elles s’étendent. La voix peu à peu se couvre, le silence s’en empare. Elles demeurent garantes de ce qui ne peut se dire. Même avec le temps ou en dépit de lui.

Peindre : ten­ter d’entrouvrir l’eau, le ciel. Ten­ter de voir ce qui est enfermé dans le blanc, dans le bleu. Ecrire : essayer de com­prendre et s’efforcer de voir ce qu’il y a au fond. Face à face.

Partita devient un mur. : l’écriture est dres­sée, les taches montent au ciel. Façade. Ger­mi­na­tions proches de la dis­pa­ri­tion Mais l’ensemencement a lieu. Tout compte fait, seul l’air est pal­pable. C’est le silence qu’on espère comme on appelle le vent pour débar­ras­ser la tête des sou­ve­nirs insom­niaques.

Ouvrir encore ouvrir.

jean-paul gavard-perret

Hélène Pey­tavi & Jean-Gabriel Cos­cul­luella, Par­tita, Edi­tions Voix, 2018.