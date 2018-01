Les Bacchantes ( Euripide / Bernard Sobel)

La por­tée poli­tique, méta­phy­sique du pro­pos n’est jamais mise en exergue

Le pla­teau est struc­turé par une muraille en fond de scène, ainsi que par une excrois­sance végé­tale qui trône au centre, sur­mon­tant un roc. Pen­dant que le public s’installe, une vidéo montre des ouvriers qui montent une colon­nade. Tout de suite après un mono­logue de Dio­ny­sos, entrent les Bac­chantes, por­tant en chœur leurs invo­ca­tions ini­tia­tiques. Arrive le roi, censé dire la loi. On assiste à l’opposition renou­ve­lée entre l’ordre et le prin­cipe de la régé­né­ra­tion.

Les ques­tions théo­lo­giques sont posées d’emblée ; Pen­thée, le sang neuf de la royauté, rejette le culte de Dio­ny­sos. Ce conflit d’instances déter­mi­nantes appa­raît res­treint à un duel entre des per­sonnes. Seules les Bac­chantes, par le rythme de leur scan­sion, par­viennent à sug­gé­rer quelque transe, la pré­sence d’une force qui condi­tionne en por­tant cha­cune au-delà d’elle-même.

La pièce semble enga­ger le spec­ta­teur à l’identification. On sym­pa­thise volon­tiers avec les per­son­nages. Mais la por­tée poli­tique, méta­phy­sique du pro­pos n’est jamais mise en exergue. De la sorte, la repré­sen­ta­tion, par­faite en son genre, ne porte pas plus loin qu’elle-même. La mise en scène, qui entend pro­cé­der d’une actua­li­sa­tion, se met pour­tant au ser­vice strict de l’esprit du texte. Sobre, le pro­pos est ins­crit dans un décor sta­tique, qui n’utilise pas les pro­jec­tions vidéo qui encadrent la repré­sen­ta­tion.

Un tra­vail impec­cable, man­quant d’intention, donc tom­bant à l’horizontale. Les comé­diens paraissent livrés à eux-mêmes ; seules les Bac­chantes, bien ins­tal­lées dans leur col­lec­ti­vité, déve­loppent une belle allé­gresse. La démarche, appli­quée, reste sans adresse.

