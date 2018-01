Denis Darzacq, Le bel aujourd’hui (exposition )

Pertes des repères

Il existe, au sein de l’art du por­trait pho­to­gra­phique, diverses logiques capables de don­ner à voir une vérité qui n’est pas d’apparence mais d’incorporation. C’est ce que Denis Dar­zacq explore dans sa grande fresque esthé­tique au sein de visions impré­vi­sibles et de divers sys­tèmes de “dou­ble­Mix in situ” où céra­miques (celles d’Anna Iris Lüne­mann) et pho­to­gra­phies qui forment des hymens intri­gants et énig­ma­tiques.

A côté de ces mon­tages sont pré­sen­tées des pho­to­gra­phies de « la Chute » où une jeu­nesse popu­laire cherche son équi­libre en milieu urbain, dans les rayon­nages des super­mar­chés. Sont pré­sentes aussi des per­sonnes han­di­ca­pées avec Act. Et dans Act 2 des dan­seurs de l’Opéra de Paris s’inspirant des pho­to­gra­phies de Act.

Le corps est ainsi plus dans qu’à l’image. Le corps devient un miroir dif­fracté qui trans­forme le réel et l’identité elle-même. L’œuvre sou­ligne des fausses évi­dences là où le por­trait échappe à l’objet de la pho­to­gra­phie tout en sachant dia­lec­ti­ser ce monde qui n’est plus vrai­ment lui-même et semble plon­ger vers l’opacité révé­lée d’un règne énig­ma­tique. Chaque œuvre ne cherche pas à satis­faire le regard par des images accom­plies, arrê­tées mais par le gon­fle­ment pro­gres­sif d’univers pho­to­gra­phiques aux tech­niques com­po­sites.

C’est aussi le monde non de l’hypnose mais de la ges­ta­tion et de la pré­sence comme si, au sein de ces mondes plas­tiques, s’appuyant sur l’éclat des cou­leurs dans l’empreinte d’une mul­ti­tude frac­tion­née, le corps était en quête de lui-même et d’un “qui je suis” qui vien­drait torde le cou au “si je suis”.

jean-paul gavard-perret

Denis Dar­zacq, Le bel aujourd’hui, expo­si­tion du 3 février au 30 avril 2018, Oran­ge­rie des Musées de Sens.