Lucie Taïeb, C’est Monzon

« Triste Saint Valentin »

Lucie Taëb sait glis­ser la lumière de l’abîme dans les ima­ge­ries héroïques d’un boxeur. Celle d’un cham­pion aux « 89 vic­toires / gon­do­lées et cre­vées / un regard noir planté sur un corps lon­gi­ligne / blessé à l’œil par deux coups de pouce ». Cela ren­verse les miè­vre­ries, trans­cende les pon­cifs pour don­ner à la vie du boxeur comme à l’histoire de la boxe une autre dimen­sion. Pas for­cé­ment la plus glo­rieuse : « c’est monzón qui a tué sa femme / ce jour-là monzón va au tapis /la seule et unique fois de sa car­rière ». Existe là une trans­gres­sion de la nar­ra­tion au pro­fit de l’évocation qui per­met au corps lui-même de deve­nir lan­gage. A coups d’uppercuts, de directs au foie comme à l’amour.

Le boxeur étrangle sa femme, la jette par la fenêtre. Et la poé­tesse crée un saut vers ce qui échappe à la légende. Ce n’est pas seule­ment sa femme mais le héros jaloux qui est jeté hors de lui-même tout en fai­sant péné­trer ce qui secoue désor­mais moins son buste que son coeur par une fougue dou­blée par­fois d’un désar­roi étrange.

Le poème éloigne d’une stra­té­gie nar­ra­tive ordi­naire. A la trans­gres­sion de l’écriture répond celle homme déclassé et fra­gile qui, faute de pou­voir s’imposer à l’aimée, reste un gamin, un paumé. Les mots et les rythmes de la poé­tesse créent non un témoi­gnage mais un chant dégagé de tout pathos.

Elle y ins­crit un périple où l’intime du consen­te­ment, lorsqu’il est retiré, enclave le boxeur jusqu’à l’intérieur de la chair et de la tête dont la seconde n’a pas la fibre mus­cu­laire de la pre­mière chez celui qui ne pur­gera pas sa peine. Il mourra avant.

jean-paul gavard-perret

Lucie Taïeb, C’est Mon­zon, Mai­son Dagoit, Rouen, 2018 — 5,00 €.