Linwood Barclay, Fausses promesses

Mystères en cas­cade à Pro­mise Falls

Linwood Bar­clay est devenu un auteur incon­tour­nable de la scène inter­na­tio­nale des romans poli­ciers. Fausses pro­messes se rajoute à sa pro­duc­tion foi­son­nante, et par­fois inégale. Les édi­tions Bel­fond ont déjà publié treize de ses romans, comme son tout pre­mier Cette nuit-là (2009), Fenêtre sur crime (2014), La Fille dans le rétro­vi­seur (2016) et En lieux sûrs (2017).

Son der­nier roman prend à nou­veau corps dans la ville ima­gi­naire de Pro­mise Falls et l’on y croise quelques-uns des per­son­nages de ses pré­cé­dents ouvrages, avec des réfé­rences à plu­sieurs intrigues anté­rieures, qui n’entraveront pas la com­pré­hen­sion de nou­veaux lecteurs.

Ici, le détec­tive Barry Duck­worth a fort à faire en devant résoudre plu­sieurs affaires cri­mi­nelles étranges. On vient tout d’abord de décou­vrir les cadavres de vingt-trois écu­reuils pen­dus dans un parc, une affaire “casse-noisettes”, comme le dit un des col­lègues et qui ne sus­cite pas vrai­ment son enthou­siasme de flic. Dans le même temps, on lui signale l’agression de plu­sieurs jeunes filles sur le cam­pus de la ville. Là encore, aucun indice pro­bant. Mais le plus inquié­tant est sûre­ment le meurtre de Rose­mary Gay­nor, dont le corps baigne dans une mare de sang à son domi­cile et dont le bébé a dis­paru. Enfant aus­si­tôt retrouvé puisqu’il aurait été confié par un “ange” à Marla, une jeune femme fra­gi­li­sée par la perte bru­tale et encore récente de son bébé. Très vite, les soup­çons se tournent vers elle, d’autant plus que du sang de la vic­time a été retrouvé sur sa porte.

Le cou­sin de Marla, David Har­wood, récem­ment licen­cié de son poste de jour­na­liste, et de retour dans sa ville natale auprès de ses parents, va se char­ger de l’enquête à titre offi­cieux. Et ses inves­ti­ga­tions vont lui faire décou­vrir la face cachée des habi­tants de cette petite ville soi-disant sans histoires…

Si la gale­rie de per­son­nages que Lin­wood Bar­clay nous pré­sente est par­fois un peu trop riche, et qu’il nous faut du temps pour faire le lien avec quelques “visages” croi­sés dans de pré­cé­dents romans, c’est un des rares reproches que l’on peut faire à cet opus, où l’on retrouve une ville plus en dan­ger que jamais. Pro­mise Falls en devien­drait presque un per­son­nage elle aussi, tant sa vie est riche, et cache de nom­breux secrets. Une ville ron­gée par le chô­mage : son parc d’attractions a fermé ses portes, son jour­nal local vient aussi de licen­cier ses jour­na­listes, dont le prin­ci­pal héros du roman David Har­wood.

L’hôpital local connaît aussi une crise. L’ancien maire, véreux, veut reprendre du ser­vice, mais son image ter­nie demande une bonne opé­ra­tion mar­ke­ting. Une ville qui res­semble à beau­coup de petites villes amé­ri­caines, en pleine crise morale et économique.

Linwood Bar­clay nous fait réflé­chir sur les oubliés de l’Amérique qui sont sou­vent obli­gés de magouiller pour s’en sor­tir. Mais il met aussi en place une intrigue riche en rebon­dis­se­ments, avec une écri­ture ryth­mée qui ne connaît aucun temps mort. Dif­fi­cile de voir où vont nous mener les inves­ti­ga­tions de la police locale et de l’ancien jour­na­liste. Au centre de ces inves­ti­ga­tions se trouve une femme déchi­rée par un rôle de mère qu’elle ne peut mal­heu­reu­se­ment pas tenir. Est-elle cou­pable de meurtre ?

Ajou­tez à tout cela un humour grin­çant, une fin avec un cliff­han­ger pal­pi­tant, et vous aurez les ingré­dients d’un roman brillam­ment mené, qui se referme sur quelques ques­tions et des pistes pour la suite.

franck bous­sard

Lin­wood Bar­clay, Fausses pro­messes, Bel­fond Noir, jan­vier 2018, 512 p. — 21,90 €.