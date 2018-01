Mademoiselle Julie (August Strindberg / Nils Öhlund)

Une fable cynique sur la dif­fé­rence des condi­tions, des sexes, des sentiments

U ne fois les spec­ta­teurs reçus et pla­cés tels des invi­tés, le spec­tacle s’ouvre par une scène de mime : de dos, une femme effec­tue des tâches de cui­sine. Les pré­pa­ra­tifs sont vifs, amples et minu­tieux. Il y a quelque chose à faire et ce sera fait. L’entrée de Jean nous per­met de nous situer dans l’espace — nous sommes dans les com­muns, lieux sans fard qui vont deve­nir les cou­lisses du théâtre des choses humaines. Le dia­logue fami­lier qui se noue entre les domes­tiques Kris­tin et Jean témoigne de leur enga­ge­ment mutuel.

Le pla­teau est petit ; la scène se glisse entre des ran­gées de spec­ta­teurs – ainsi ins­tal­lés en bor­dure de cette sphère intime, nous sommes conviés à entendre et voir de près ce que l’on cherche par ailleurs à déro­ber aux can­cans, à la morale, aux moque­ries, à l’ordre éta­bli. Nos regards fabriquent pour par­tie le cadre des échanges. Les murs ont des oreilles, lit­té­ra­le­ment. Chaque mou­ve­ment, chaque détail est à por­tée de vue, rien n’échappe. Pas plus un mur­mure que le sou­lè­ve­ment d’une poi­trine. Le moindre geste prend impor­tance. Comme si le public avait encore plus ici qu’en d’autres occa­sions la fonc­tion du tiers. Nous sommes là, en chair et en os — ce qui semble faire sur­gir des paroles de plus en plus inci­sives et ainsi nour­rir une ten­sion qui ne ces­sera de grandir.

Dans la réso­nance ampli­fiée par la pré­sence sen­sible de témoins muets, les per­son­nages dévoilent leurs fis­sures dans d’intenses rap­ports de pro­vo­ca­tion. Les comé­diens habitent leur per­son­nage de façon excep­tion­nelle. Ils nous donnent à décou­vrir ce que le texte réclame d’eux, comme s’ils en livraient devant nous les dimen­sions consti­tu­tives. Ils com­posent avec l’exiguïté de la scène en ouvrant en eux l’espace pour se déployer, por­tés en cela par toute la sub­ti­lité de la scé­no­gra­phie qui par­vient à faire voir le rien de l’apparence de manière tan­gible.

On appré­hende l’épaisseur des choses à l’aune de leur absence. On assiste à l’émergence d’une incan­des­cence pro­gres­si­ve­ment éla­bo­rée, qui struc­ture une repré­sen­ta­tion très réus­sie. Les revi­re­ments dans le duel que se livrent le ser­vi­teur et sa maî­tresse Made­moi­selle Julie s’enchaînent comme la musique impé­rieuse de jeux de pou­voir sans issue. Le texte consti­tue un drame par­fait, aux aspé­ri­tés tran­chantes, aux répliques acerbes, une des­cente aux enfers cruelle et implacable. Une fable cynique sur la dif­fé­rence des condi­tions, des sexes, des sen­ti­ments. Le cadre noc­turne, confiné, relé­gué favo­rise l’expression exa­cer­bée des alliances et des fêlures. Tout fait sens dans cet espace serti de ten­sions vives : les habits, les gestes, les pos­tures ins­crivent un ordre sym­bo­lique pré­gnant, presque sym­bo­liste. Les riva­li­tés entre les êtres qui se débattent avec eux-mêmes se cris­tal­lisent remar­qua­ble­ment, cha­cun tirant le plus de force pos­sible de ses fai­blesses.

Une musique dis­crète ponc­tue l’ensemble, pal­pite comme la vie, avec ses accé­lé­ra­tions, ses silences. Nous sommes aux confins de la moder­nité ; les rap­ports de domi­na­tion peuvent être inver­sés, à la faveur de l’instruction, de la fête du sol­stice, de l’ambition, de sen­ti­ments de perdition.