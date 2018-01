Bertrand Tessier, Jean-Pierre Melville, le solitaire

Une vaste entre­prise de copier/coller

Si jamais vous êtes censé écrire la bio­gra­phie d’un per­son­nage moins ancien que Napo­léon, la pre­mière chose à faire – le strict mini­mum requis par la déon­to­lo­gie – c’est de réa­li­ser le plus pos­sible d’entretiens avec des témoins. Tel n’est pas le cas de cet ouvrage, pour lequel Ber­trand Tes­sier (connu de longue date pour des livres des­ti­nés au lec­to­rat le moins exi­geant, et très approxi­ma­tifs) s’est essen­tiel­le­ment contenté d’utiliser des cita­tions de spé­cia­listes de Mel­ville, et – qui pis est – sans cré­di­ter comme il se devrait la plu­part d’entre elles.

De fait, hor­mis les ren­sei­gne­ments que nous four­nissent les trois pre­miers cha­pitres, et qui sont pro­ba­ble­ment issus des archives de la famille du cinéaste, le reste du livre consiste à piller allè­gre­ment d’autres sources, en les men­tion­nant une fois sur cinq ou sur dix, dont les prin­ci­pales sont les ouvrages de Denitza Bant­cheva et de Rui Nogueira.

Le nombre d’occurrences où Tes­sier les cite en notes en fin de volume est infé­rieur de si loin à la part que les tra­vaux de ces pré­dé­ces­seurs occupent dans son livre, qu’il y a de quoi en res­ter scan­da­lisé, pour un lec­teur qui n’en est pas à décou­vrir les écrits concer­nant Mel­ville. Pire encore, Tes­sier ne men­tionne que la pre­mière édi­tion de l’ouvrage de Bant­cheva (remon­tant à 1996), alors qu’il uti­lise des extraits de l’édition aug­men­tée (éd. du Revif, 2007).

Son apport per­son­nel consiste, outre les pre­miers cha­pitres consa­crés à l’enfance, à la jeu­nesse et à la période où Mel­ville fut résis­tant, à se poser des ques­tions oiseuses, notam­ment pour ce qu’il en est de qui venait l’idée d’adapter Les Enfants ter­ribles : de Coc­teau ou de Mel­ville ? – sans tran­cher, et à uti­li­ser des extraits de scé­na­rios issus des archives du cinéaste.

Il y a de quoi s’étonner que la famille de Mel­ville ait choisi pour bio­graphe quelqu’un d’aussi peu sérieux, sans par­ler des éloges que Phi­lipe Labro lui octroie dans la pré­face dont il est l’auteur. Pour comble de cocas­se­rie, Phi­lippe Rouyer, qui a dirigé récem­ment un fort médiocre dos­sier Mel­ville dans Posi­tif, a jugé bon de pré­sen­ter l’ouvrage de Tes­sier, dans un autre numéro de la même revue, comme voué à faire réfé­rence (n°682, décembre 2017).

A quand un tra­vail bio­gra­phique vrai­ment digne de Mel­ville, par les soins d’un his­to­rien du cinéma hon­nête et sou­cieux de mener à bout ses recherches ?

