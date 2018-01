Laura Kasischke, Si un inconnu vous aborde

Ameri­can beauty manière littéraire

Laura Kasi­schke — roman­cière et poé­tesse — est aussi nou­vel­liste. Si un inconnu vous aborde illustre la force d’une écri­ture qui mêle le sur­na­tu­rel au quo­ti­dien dans le Michi­gan des classes moyennes. Il y a là de l’ Ame­ri­can beauty manière lit­té­raire. Comme dans ce film, le monde semble condamné à l’ennui même si par­fois des évé­ne­ments « fan­tas­tiques » s’y pro­duisent. Mais la plu­part du temps la nou­vel­liste se « contente » de pous­ser jusqu’à l’extrême le non-sens de la vie telle qu’elle est. Pour trom­per la mono­to­nie, les mariages deviennent des pré­textes à dérou­ler des « kilo­mètres de satin blanc » dans des pompes quasi funèbres de cir­cons­tances.

Tout reste néan­moins iro­nique là où les per­son­nages ont le pri­vi­lège et la poli­tesse de se rendre compte de l’absence de flé­chage de leur exis­tence. La séduc­tion d’une telle prose en n’est que plus saisissante.

Aux feux de l’amour et aux phy­siques de rêve se sub­sti­tuent des chattes qui ont mieux à faire qu’à bara­ti­ner des « toi » brû­lants. Ceux-là ont le com­pli­ment siru­peux lorsqu’il s’agit de sexe-térioriser. Bref, tous les che­mins ne mènent ni à Roméo ni à Juliette.Il y a là du I.B. Sin­ger mais en moins « cor­po­rate » et cla­nique. L’auteur nous perd dans une logique plus froide que tor­tueuse. Sans l’humour, tout serait irres­pi­rable. Mais celui-ci sub­jugue le lec­teur et dans la vision de bobos boo­me­rangs aux noeuds collants.

jean-paul gavard-perret

Laura Kasi­schke, Si un inconnu vous aborde, trad. De l’anglais US par Céline Leroy, Edi­tions Page à page, 2017, 192 p. — 18,00 €.