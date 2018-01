Eric de Chassey, Après la fin

Aller plus loin

Renon­çant à être intoxi­qués par la téré­ben­thine – mais pas seule­ment -, dans les années 60 beau­coup d’artistes renoncent à la pein­ture. La ques­tion de la fin de l’art se pose alors dans le monde occi­den­tal. Mais les conclu­sions qui en furent tirées ne furent pas les mêmes par­tout. Si bien que le Tum’ (1918) de Duchamp (pré­lude à une fin pro­vi­soire) peut se lire autant comme un « tu m’emmerdes » qu’un « tu m’aimes ». L’historien d’art de Chas­sey inter­roge donc l’art et la manière dont on parle de leur per­pé­tuelle fin comme si chaque fois l’art pré­pa­rait sa fin en une pul­sion de mort pour mieux repar­tir comme chez Matisse ou Bar­nett New­man. L’auteur rap­pelle que l’art n’est pas fait pour ras­su­rer et qu’à par­tir de Giotto la pein­ture tra­vaille la remise en place du monde par l’objet pein­ture elle-même et par le dehors. Dès lors, chaque époque s’interroge sur la pos­si­bi­lité comme sur la dégé­né­res­cence de sa pein­ture.

L’énergie créa­trice et son dépé­ris­se­ment sont en effet sou­vent mêlés. Détruire n’est donc pas for­cé­ment une mort mais une redé­cons­truc­tion que de Chas­sey évoque entre autres à par­tir de « L’ennui » de Mora­via. L’historien se demande pour­quoi dans les années 60 beau­coup d’artistes s’arrêtent de peindre. Il prouve que cette légende est en grande par­tie à nuancer.

L’archéo­lo­gie de cette légende des­truc­tive remonte en effet à bien plus loin. Détruire, décons­truire est donc un « effort » constant. Mais la pra­tique de la des­truc­tion dans les années 60 est alors très répan­due. Entre autres chez les action­nistes comme Otto Muehl. Mais pas seule­ment. Fon­tana est l’exemple de celui qui perce la sur­face pour aller voir ailleurs. Chez d’autres, la fin de la pein­ture cor­res­pond à l’épuisement d’un récit pro­gres­siste comme le fla­con Mâcher art et culture de Latham. Chez Nicky de Saint Phalle, en tirant sur des toiles, l’artiste crée un geste dada plus que pol­lo­ckien.

Plus avant, pour Rod­chenko en pas­sant du construc­ti­visme au pro­duc­ti­visme, l’artiste devient un ouvrier. Après trois toiles mono­chromes : bleu, rouge et jaune (les 3 cou­leurs fon­da­men­tales) tout était ter­miné. « Toute sur­face est une sur­face et il ne doit plus y avoir de repré­sen­ta­tion » (1939). La pein­ture devient aussi l’opium du peuple qu’il faut éli­mi­ner au pro­fit d’une nou­velle société. La pein­ture serait donc conta­mi­née par de nom­breuses croyances sur le sen­ti­ment – entre autres qu’après chaque conflit mon­dial l’art n’est pas à la hau­teur et ne pré­serve de rien. Et lorsqu’il le tente, c’est avec trop d’élégance.

Adorno rap­pelle que tout désastre invente un nou­veau bavar­dage et qu’il vaut mieux se taire. Mais cela ne veut pas dire qu’il est impos­sible de peindre mais qu’il s’agit de peindre à par­tir de cette impos­si­bi­lité. Il faut donc prendre en compte l’après Shoah avec la conscience que l’humanité doit dis­pa­raître. D’autant que dans le « post War » les digues sont débor­dées. G. Rich­ter, E. Kelly, Mura­kami, Shi­raga, Pol­lock et sa danse le prouvent. Ainsi atta­chés à la forme, des artistes se « taisent » au nom de pré­oc­cu­pa­tions phi­lo­so­phiques ou artis­tiques voire com­mer­ciales au moment où le mar­ché domine tout. Il s’agit comme Bar­net New­man de « repar­tir à zéro comme si la pein­ture n’avait plus existé ou était morte » et dans ce que — par deux petits tableaux (pour­tant fort peints) Dépas­se­ment de l’art et Des­truc­tion de la phi­lo­so­phie - Debord évoque au moment où d’autres annoncent une cer­taine mort de la lit­té­ra­ture — Blan­chot par exemple.

L’art ne pou­vant qu’être repré­sen­ta­tif, le tableau même en trans­for­mant le réel se détruit lui-même. Beau­coup vont donc se reti­rer de la pein­ture pour aller vers le geste et l’action plus que vers le résul­tat comme dans le hap­pe­ning. Kaprow s’y fonde afin de secouer et enga­ger le regar­deur dans une autre pos­ture. Mar­tin Barré le fait par d’autres voies avec des bom­bages noirs sur fonds blancs. Joseph Kos­suth aussi avec sa pro­duc­tion concep­tuelle. Ils s’arrêtent ensuit comme si l’artiste n’avait pas d’autres choix. Mais – ce « mais » est impor­tant — tout en recom­men­çant un peu plus tard, pres­sés par un cer­tain manque et un plai­sir refréné. D’où la sus­pen­sion mais aussi la reprise que de Chas­sey amorce.

jean-paul gavard-perret

Eric de Chas­sey, Après la fin, Klinck­sieck, coll. « Les mondes de l’art », Paris, 2017, 272 p. - 21,00 €.