Jean Rault, Portraits du monde flottant (exposition)

Belles de nuit

Jean Rault fait bien la dif­fé­rence entre deux formes du nu que l’anglais décom­pose en naked et nude. Il se range du côté du pre­mier terme car le second reporte dit-il “à l’académisme, au goût convenu et déca­dent d’une époque”. Le pho­to­graphe trans­forme le corps en visage afin qu’il exprime chez la femme la conscience de se voir elle-même dans le secret ou de se faire voir en s’abandonnant à une indis­cré­tion mise au point à la fois par elle-même et le pho­to­graphe.

Ses Por­traits du monde flot­tant ras­semblent et font alter­ner des femmes sai­sies en des lieux luxueux et pri­vés telles des « belles de nuit », des Sumos sont pho­to­gra­phiés en à l’entraînement près de Tokyo, des para­plé­giques fai­sant des courses en fau­teuils rou­lants à Kyoto etc. Per­dure néan­moins une sorte de joie sal­va­trice qui lutte contre l’atrophie, l’immobilisation.

Le style est dégagé de la nature par l’élaboration d’une scé­no­gra­phie. Les struc­tures natu­relles du corps ne coïn­cident pas avec les points de repères émo­tifs que l’artiste sai­sit sur les seins, le ventre, la chute de reins ou quelles que que soient les atti­tudes de la femme en mou­ve­ment, au repos, à la ren­verse ou recro­que­villée. Rault par­vient ainsi à figu­rer par le nu un « dehors » légen­daire, et un « dedans » ima­gi­na­tif en dévoi­lant un espace clos et qui le demeure.

jean-paul gavard-perret

Jean Rault, Por­traits du monde flot­tant, à la Cha­pelle Saint-Julien à Petit-Quevilly, jan­vier 2018.