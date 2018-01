Marc-Antoine Mathieu, Le Livre des livres

Une belle porte ouverte sur l’imaginaire

Marc-Antoine Mathieu déve­loppe, au fil des années, une œuvre hors-normes carac­té­ri­sée par une per­pé­tuelle recherche gra­phique. Il réa­lise des des­sins dérou­tants par la com­bi­nai­son d’une sim­pli­cité appa­rente contre­dite par la pré­ci­sion des détails et l’enchainement impla­cable des faits. Le livre, en tant qu’objet ou en tant que sym­bole, est omni­pré­sent dans son œuvre. Il est donc natu­rel que l’auteur pro­pose, en cette fin d’année 2017, Le Livre des Livres, un album remar­quable où il conjugue des planches en noir et blanc avec des textes qui sont des joyaux éty­mo­lo­giques, séman­tiques et pho­né­tiques, des bijoux d’humour.

Il dévoile que les cou­ver­tures des livres sont réa­li­sées avant leur contenu, qu’elles sont pla­cées dans le Grand entre­pôt des albums ima­gi­naires. Or, celui-ci a brûlé et toutes les cou­ver­tures, en attente de leur his­toire, sont par­ties en fumée. Tou­te­fois, quelques-unes ont pu être sau­vées. Le pré­sent album pré­sente quelques res­ca­pées des flammes.

Ainsi, chaque cou­ver­ture porte le nom de l’auteur, de l’éditeur et un qua­trième de couv. Chaque patro­nyme est, en fait, l’anagramme de Marc-Antoine Mathieu et de rai­son sociale d’éditeurs exis­tants, res­pec­tant leurs pré­sen­ta­tions habi­tuelles dans les polices et les let­trages. Chaque titre est un jeu de mots et les textes de pré­sen­ta­tion sont truf­fés de réfé­rences lit­té­raires rela­tives à des œuvres, des auteurs de romans ou de bande des­si­née. Marc-Antoine Mathieu pré­sente ainsi vingt-cinq cou­ver­tures de livres ou d’albums et ter­mine par celle du Livre des livres des livres, appelé Le livre de Perec, qui contien­drait la tota­lité des livres pos­sibles.

Ce créa­teur fécond convie ses lec­teurs à une nou­velle expé­rience qui consiste à leur offrir des cou­ver­tures de livres ima­gi­naires dans les­quels ils pour­ront se pro­je­ter. L’auteur façonne chaque page car­ton­née qui repré­sente gra­phi­que­ment et phy­si­que­ment (car l’album est car­tonné) une cou­ver­ture de livre ou de recueil pour : “…réduire le livre à une idée, un titre, une image, un court texte figu­rant au dos comme un qua­trième de couv.”

L’humour est très pré­sent, un humour noir, déca­pant. Marc-Antoine Mathieu signe une pré­sen­ta­tion gra­phique avec une mise en page méti­cu­leuse. La com­po­si­tion des cou­ver­tures est subli­mée par la finesse des traits et la tex­ture des gris et noirs. S’il exploite les mêmes concepts que ceux pro­po­sés par l’OuBaPo, (L’Ouvroir de bande des­si­née poten­tielle), il trace sa propre voie, un sillon excep­tion­nel dans l’univers de la bande des­si­née.

Le Livre des livres ouvre ainsi sur un uni­vers peu com­mun qui tranche sur la pro­duc­tion clas­sique et qui donne à cet album un air si sin­gu­lier et si attrayant.

serge per­raud

Marc-Antoine Mathieu, Le Livre des livres, Del­court, coll. “Hors col­lec­tion”, novembre 2017, 50 p. – 27,95 €.