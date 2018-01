Betty Tompkins, exposition

Les pièges de Betty

Depuis le début du nou­veau mil­lé­naire, Betty Tomp­kins est sor­tie du pur­ga­toire après de longues années d’ostracisme. Il est vrai que sous le titre de Fuck Pain­tings, son inter­pré­ta­tion des images por­no­gra­phiques a radi­ca­lisé le pro­pos de ses Cunt Pain­tings et Kiss Pain­tings dans les­quels déjà le sexe était dévoilé et omni­pré­sent. Son exhi­bi­tion­niste très par­ti­cu­lier et expres­sion­niste est enfin com­pris. Il n’en demeure pas moins que cer­tains voient tou­jours en l’œuvre un cor­pus dia­bo­lique, mal­veillant, ordu­rier.

Betty Tomp­kins n’en a cure : au besoin elle en rajoute un peu. L’évidente radi­ca­lité tient pour­tant à une para­doxale « abs­trac­tion » dans la mesure où l’artiste « serre » la méca­nique des scènes au plus près. L’effet de très gros plan pro­voque une mise en abyme. Amants et/ou par­te­naires sont réunis uni­que­ment « par où ça (se) passe ». Si bien que les répu­tés « por­no­graphes » que furent ou sont les Bell­mer, Fau­trier, Mac­che­roni et Ser­rano semblent relé­gués au rang d’aimables plai­san­tins sup­plan­tés par la pho­to­graphe new-yorkaise.

Pour autant, l’œuvre n’a en aucun cas pour but de faire lever du fan­tasme. Il doit s’envisager et se « dévi­sa­ger » (si l’on peut dire…) sur un pro­ces­sus de réflexion et de pul­sion. L’œuvre porte en elle son fatum entre la lumière et l’ombre, l’intelligence et l’instinct. Sur­git para­doxa­le­ment ce qui dépasse le pur cor­po­rel comme le lan­gage en tant qu’outil de com­mu­ni­ca­tion. Les agré­gats et la stra­té­gie esthé­tiques ren­voient à une cru­dité de constat.

S’y découvre aussi la méta­phore agis­sante et obsé­dante de la vie qui, par le noir et blanc, s’ouvre à un lan­gage quasi mar­mo­réen là où nor­ma­le­ment la sou­plesse s’impose… Du coup, tel est pris qui croyait prendre.

jean-paul gavard-perret

Betty Tomp­kins, Gale­rie Rodophe Jans­sen, Bruxelles, du 18 jan­vier au 17 mars 2018.