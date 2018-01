Olivier Poncet, Mazarin l’Italien

Maza­rin le car­di­nal venu d’Italie

C’est un livre aussi ori­gi­nal que pas­sion­nant que nous livre Oli­vier Pon­cet sur le car­di­nal Maza­rin. Loin d’être une bio­gra­phie, son étude est davan­tage un por­trait mais sur un aspect bien par­ti­cu­lier : les liens avec son Ita­lie natale. On a en effet un peu ten­dance à vite l’oublier : Maza­rin était un Ita­lien, aux racines certes sici­liennes jusqu’à ce que son père s’installât à Rome au ser­vice des Bar­be­rini.

Si le jeune Giu­lio com­mença sa car­rière en ser­vant la papauté, il tra­vailla ensuite pour le roi de France et le car­di­nal de Riche­lieu. Il ne devint jamais fran­çais, comme le rap­pelle l’auteur, mais il ser­vit la France sans pour autant oublier son pays d’origine.

Ce lien, bien que sen­ti­men­tal et per­son­nel, resta avant tout poli­tique. C’est là toute la trame de l’ouvrage. Poli­tique son rap­port avec les papes qu’il vou­lut choi­sir sans y réus­sir. Poli­tiques ses liens avec la Ville éter­nelle et ses bâti­ments sur les­quels il ins­cri­vit son nom. Géo­po­li­tique son ambi­tieuse ten­ta­tive de construire dans la pénin­sule un édi­fice diplo­ma­tique favo­rable à la France et hos­tile à l’Espagne (« le fil rouge de toutes ses entre­prises » écrit avec jus­tesse Oli­vier Pon­cet).

Poli­tique son rap­port avec la foi, incon­tes­ta­ble­ment sin­cère, mais qui ne pou­vait entrer en contra­dic­tion avec la construc­tion de l’Etat abso­lu­tiste et les inté­rêts du jeune roi que le car­di­nal servait.

Cet Ita­lien gou­verna la France avec déter­mi­na­tion et habi­leté, cou­vert pen­dant la Fronde d’injures sté­réo­ty­pées dirions-nous aujourd’hui, mais sans jamais consti­tuer autour de lui un « gou­ver­ne­ment ita­lien ». Ses neveux et nièces furent eux aussi uti­li­sés dans une stra­té­gie matri­mo­niale pour tis­ser la toile maza­rine sur l’Italie et ses prin­ci­pau­tés. Il mou­rut en chré­tien, selon les règles de l’art baroque triom­phant.

Après lui, la France entra dans le clas­si­cisme louis-quatorzien. Une page des rela­tions entre la France et l’Italie se tournait.

fre­de­ric le moal

Oli­vier Pon­cet, Maza­rin l’Italien, Tal­lan­dier, jan­vier 2018, 286 p., 21 €