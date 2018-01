Lambert Schlechter, Monsieur Pinget saisit le râteau et traverse le potager

Madame Rêve, mon­sieur Songe

Ce n’est pas un hasard si Lam­bert Schlech­ter met son der­nier livre sous le titre de Mon­sieur Pin­get. Sa vaste fresque en frag­ments doit beau­coup à l’auteur de Quelqu’un, tant par le style que la phi­lo­so­phie. Comme lui, il construit ses livres par ce qu’il nomme des « amorces de pen­sée ». Celles d’un atra­bi­laire ou plu­tôt d’un misan­thrope qui découpe ici son pro­pos en 28 cha­pitres où tout y passe (des femmes à Dieu). Et ce, avec des réfé­rences à bien (trop ?) de phi­lo­sophes dans leur ensemble plus sou­fistes plus que sophistes : de Confu­cius, à Spi­noza, de Jésus à Kant, de Socrate à Mon­taigne. Sans pour autant négli­ger des réfé­rences plus actuelles puisque Face­book est ingéré dans ce pro­jet.

Manque à ces réfé­rences Robert Pin­get him­self qui sur le plan du dis­cours innerve cette lit­té­ra­ture de la char­pie. L’ego s’y fend pour lais­ser pas­sage à des frag­ments d’une vie sexuelle qui n’a rien à voir avec celle de Cathe­rine M. L’auteur pré­fère s’abriter (modes­te­ment ?) der­rière Mon­taigne. Il est néan­moins plus proche d’un Mon­sieur Songe qui comme lui arrange tant bien que mall ce qui peut sem­bler des « fake news » mais qui se réha­bi­lite de reprises en reprises par l’effet du mon­tage et de ses sédimentations.

Lambert Schlech­ter n’a pas plus de cer­ti­tude que le héros de Pin­get et, à son image, il fer­raille dans un cer­tain chaos avec jubi­la­tion. Si bien que ce jour­nal est plus fic­tion que che­min de vie. Certes, l’un n’exclut pas l’autre. S’y mêlent le grand et le petit, la haute lit­té­ra­ture et un « nar­ci­zi­zisme » pas top. Mais c’est ce qui fait le charme d’une telle écri­ture dont la clé est née d’un manque acci­den­tel : celui de l’incendie de la biblio­thèque de l’auteur.

Res­tant « Gros Jean comme devant », il comble la perte comme il le peut : de manière habi­le­ment mal­adroite et suf­fi­sam­ment paro­dique pour que le lec­teur ne se laisse pas prendre tota­le­ment aux pièges que l’auteur multiplie.

jean-paul gavard-perret

Lam­bert Schlech­ter, « Mon­sieur Pin­get sai­sit le râteau et tra­verse le pota­ger » ‚ Édi­tions Phi, Le Mur­mure du monde, 6, 2017 — 19, 00 €.