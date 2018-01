Shari Lapena, Le couple d’à côté

Alerte enlè­ve­ment dans un quar­tier bien sous tous rapports…

Anne et Marco n’ont plus vrai­ment de vie sociale, voire de vie de couple, depuis la nais­sance de leur petite fille. Anne a som­bré dans une dépres­sion post-partum, Marco est très pris par son tra­vail et sa belle famille n’a aucune sym­pa­thie pour lui. Lorsque leurs voi­sins mitoyens et amis les invitent pour un dîner entre couples, Anne et Marco y voient une bonne occa­sion de se détendre un peu, mais leur baby-sitter leur fait faux bond à la der­nière minute. Après y avoir réflé­chi, ils décident de lais­ser le bébé à la mai­son, d’emporter le baby­phone, et de se relayer toutes les demi-heures pour jeter un œil sur leur enfant.

La soi­rée se déroule sans accrocs, mais s’étire et la voi­sine fait du charme à Marco, ce qui com­mence à éner­ver sérieu­se­ment une Anne émé­chée, qui décide de pré­ci­pi­ter leur retour à la mai­son. Mais une mau­vaise sur­prise les attend : la porte est ouverte, l’alarme ne fonc­tionne pas, et sur­tout le ber­ceau est vide. La police, aus­si­tôt aler­tée, va gérer ce drame, qui va mettre à jour des secrets bien dis­si­mu­lés et semer le doute sur la pré­ten­due inno­cence de chacun.

Shari Lapena est une nou­velle venue dans le monde lit­té­raire. Cana­dienne d’origine, elle a été encen­sée par ses com­pa­triotes, dont Lin­wood Bar­clay, et les droits de tra­duc­tion de son roman ont déjà été acquis par plus de trente mai­sons d’édition dans le monde. Suc­cès mérité de par le thème sca­breux qu’elle aborde, et qu’elle traite sans aucune conces­sion : le rapt d’un bébé. Elle joue habi­le­ment avec les faux-semblants, et nous fait décou­vrir la réa­lité qui se cache der­rière les façades cos­sues de cette petite ville. Qui sont les vic­times ? Les cou­pables ? Qui mani­pule qui ?

Cette jeune famille est au bord de l’explosion, et semble bien moins inno­cente qu’il n’y paraît au pre­mier regard. D’autant plus que lais­ser un bébé seul dans sa mai­son, alors même que l’on fait la fête à côté, ne plaide pas en la faveur du couple. Réelle incons­cience ? Bêtise ? Au fil de cha­pitres assez courts, la vérité va tout dou­ce­ment appa­raître, met­tant à mal les nerfs du lecteur.

L’idée est certes bien exploi­tée, les rebon­dis­se­ments sont nom­breux, mais le style d’écriture demande à gagner en matu­rité. On n’arrive pas à s’attacher aux per­son­nages, même si cela est en grande par­tie voulu par l’auteure. La nar­ra­tion mise en place crée trop de dis­tan­cia­tion avec les per­son­nages, et l’on ne vit pas suf­fi­sam­ment l’histoire à tra­vers leurs yeux et leur res­senti, ce qui gâche un peu l’effet d’ensemble. Les rela­tions de voi­si­nage pour­raient se révé­ler encore plus sur­pre­nantes, mais on sent venir trop vite cer­taines choses.

Les der­nières pages réservent cepen­dant encore quelques sur­prises, qui sauvent cer­taines lon­gueurs de ce pre­mier roman. Il res­tera donc à affi­ner ce coup d’essai pour que l’intérêt inter­na­tio­nal sus­cité par ce couple en crise per­siste avec une autre his­toire plus sur­pre­nante et plus abou­tie au niveau psychologique.

franck bous­sard

Shari Lapena, Le couple d’à côté, Presses de la cité, 2017, 331 p.- 21,90 €.