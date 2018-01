Clive Cussler & Graham Brown, L’Heure H

Atten­tion, quand elle sonnera…

L’action du pro­logue se déroule le 18 avril 1906 en Cali­for­nie du nord. Une expé­rience scien­ti­fique tourne très mal entraî­nant, dans l’effondrement de la caverne, la mort des par­ti­ci­pants et… un séisme sans pré­cé­dent à San Fran­cisco.

De nos jours, Sebas­tien Panos, un ingé­nieur cypriote regrette la déci­sion prise devant le gros contrat qu’on lui a offert contre trois ans de sa vie dans le secret le plus absolu. Un mys­té­rieux inter­lo­cu­teur lui donne l’occasion d’échapper à cet enfer.

Kurt Aus­tin a été invité à la Confé­rence sur les res­sources minières sous-marines à Syd­ney. Il s’ennuie et échappe à ses hôtes. En sor­tant de la salle de l’Opéra par une porte déro­bée, il fait sur­sau­ter une jeune femme, Hay­ley, assise sur une marche et ten­tant de recol­ler son talon de chaus­sure. C’est alors qu’il remarque, dans le port, un hors-bord pour­suivi par un héli­co­ptère d’où un pas­sa­ger mitraille. La course folle se ter­mine par l’explosion du canot sur le quai. Se pré­ci­pi­tant sur les lieux, Kurt recueille les der­nières paroles d’un des deux hommes, pen­dant que l’hélicoptère conti­nue de mitrailler. “Tar­tare”, croit-il com­prendre. Les ser­vices secrets, menés par Brad­shaw, le convoque. Devant l’offre de celui-ci, Kurt accepte de col­la­bo­rer et livre ses pre­mières conclu­sions. Il a remar­qué que l’homme pré­sen­tait tous les symp­tômes d’une mala­die de décom­pres­sion. Mais ses vête­ments, sa peau étaient impré­gnés d’une pous­sière d’un sol déser­tique au cœur du conti­nent aus­tra­lien, où l’eau est pra­ti­que­ment absente. Kurt ne s’avoue pas vaincu et ses recherches l’amènent à une ancienne car­rière à ciel ouvert com­blée par l’eau. Il fait appel à Joe Zavala pour le maté­riel d’exploration sous-marine. Sur place, ils trouvent un groupe d’hommes assas­si­nés et Brad­shaw gra­ve­ment blessé. Il apprend que Hay­ley a plongé dans le lac artificiel…

L’action de ce nou­vel épi­sode de la série Numa se déroule en milieu aqua­tique et mari­time même si celui-ci sert essen­tiel­le­ment de décor. Le cœur de l’intrigue s’appuie sur une décou­verte scien­ti­fique et sur la volonté de ven­geance d’un scien­ti­fique. Cette volonté vise à obte­nir la quasi des­truc­tion de l’Australie avant les autres.

Les auteurs mettent en scène une avan­cée scien­ti­fique rela­tive à l’énergie du point zéro. “D’après cette théo­rie le mode entier béné­fi­cie­rait d’une source d’énergie inépui­sable dont l’utilisation et la dis­tri­bu­tion ne coû­te­raient pra­ti­que­ment rien.” Cette hypo­thèse a été appro­chée par de nom­breux scien­ti­fiques qui ont tra­vaillé sur la méca­nique quan­tique. Cette théo­rie a été avan­cée, pour la pre­mière fois, par Max Planck, un phy­si­cien alle­mand qui a intro­duit la notion de quan­tum dès l’année 1900.

Cepen­dant, que l’humanité dis­pose d’une source d’énergie poten­tiel­le­ment inépui­sable et peu coû­teuse remet en cause toutes les struc­tures actuelles qui four­nissent de l’énergie, qu’elle soit fos­sile ou autre. Et ceux qui sont assis sur les tas d’or que leur rap­porte la vente ne sont pas spé­cia­le­ment prêts à aban­don­ner leur tré­sor et leurs futures for­tunes. Ils se défendent et ils ont les moyens de le faire… Hélas !

Mais, face à eux, et à ceux qui se trompent de cible de ven­geance, se dresse un Che­va­lier Blanc, sou­cieux du droit, de la jus­tice et bon­heur des hommes… On se prête à rêver que de tels indi­vi­dus puissent sor­tir de la fiction…

Graham Brown pro­pose ici son troi­sième roman dans la série Numa, série qu’il pour­suit depuis 2011. Paru en 2013 aux USA, ce livre est suivi de trois autres et d’un qua­trième annoncé pour 2018. Comme les pré­cé­dents, L’Heure H est un superbe concen­tré d’actions et d’informations, alliant rebon­dis­se­ments, péri­pé­ties et ren­sei­gne­ments sur des sujets divers et variés. Le pro­pos est vif et alerte, le scé­na­rio est inven­tif selon les codes du roman d’aventures avec une gale­rie de per­son­nages aux pro­fils par­fai­te­ment adap­tés au contenu et à l’esprit de l’intrigue.

C’est une his­toire pas­sion­nante et pal­pi­tante qui se découvre avec un grand plaisir.

serge per­raud

Clive Cuss­ler & Gra­ham Brown, L’Heure H (Zero Hour), tra­duit de l’anglais (États-Unis) par Jean Rosen­thal, Gras­set, coll. “Thril­lers”, novembre 2017, 352 p. – 21,50 €.