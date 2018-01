François Jacqmin, Le Domino gris

Tra­ver­ser les portes comme des miroirs ?

Fran­çois Jac­q­min sait que le réel n’est qu’un mot. Mais l’on s’y cogne comme à une porte. Dès lors, le poète plu­tôt que de lui oppo­ser la pas­sion de l’illusion en pro­voque l’élision. La porte déro­bée et fer­mée s’entrebâille, s’ouvre. Bref, le devient pra­ti­cable. Le réel se trans­forme en mécréance au moment où le poète reste ce qu’il est : l’instable voyeur des « sai­sons » et de leurs imper­ma­nences.

Chaque texte mou­che­ronne en des puis­sances d’anamorphoses et de variances. L’écriture tient le rôle de socle et de sac non pour noyer les cha­tons mais pour y mettre les domi­nos de l’inquiétude et l’ajustoir de leurs tourments.

Dans un tel livre la res­sem­blance avec le tout-venant de la nature ou de l’espèce qu’on nomme humaine vaque en ses tris­tesses et ses joies. Le poème pro­pose au réel un séjour inha­bi­tuel. Mais peut-être le plus illu­soire des espoirs. Car, après tout, est-il pos­sible de tra­ver­ser les portes comme des miroirs ? Par défaut, la pen­sée bée près d’une tasse de café au lait cou­leur paille.

jean-paul gavard-perret

Fran­çois Jac­q­min, Le Domino gris, Le Taillis Prés, Bel­gique, 2017, 154 p. — 18,00 e.