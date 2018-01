Christophe Arleston & Alessandro Barbucci, Ekhö — Monde miroir — t.. 7 : “Swinging London”

Un Royaume-uni sans thé est-il concevable ?

Alors qu’elle volait en direc­tion de New York, Four­mille, avec son voi­sin de siège, bas­cule dans Ekhö, un monde paral­lèle. Si on trouve les mêmes pays, les mêmes villes, l’univers est décalé car il n’y a pas d’électricité. Dans Ekhö, Four­mille fait un héri­tage et se retrouve à la tête d’une drôle d’agence artis­tique.

Dans un bus, à Pica­dilly Cir­cus, un Pre­shaun est en train de se trans­for­mer. Four­mille, Yuri et Sigis­bert qui arrivent sur les lieux gèrent la situa­tion. La jeune femme four­nit un anti­dote et tout rentre dans l’ordre. Mais pour­quoi un Pre­shaun perd-il le contrôle en pleine jour­née, devant tout le monde ?

Le trio est à Londres sur demande. Après un étrange périple sou­ter­rain, les trois amis se retrouvent au som­met de Big Ben où est amé­nagé un luxueux bureau, celui de l’équivalent de M. Il fait sor­tir de sa théière, non pas un génie, mais sa sain­teté La Pon­tife qui leur expose la situa­tion cri­tique où se trouve le Royaume-Uni. Celui-ci subit une pénu­rie sans pré­cé­dent de thé. Le péril est grand tant pour les humains pri­vés de leur bois­son favo­rite que pour les Pre­shauns pour qui elle est indis­pen­sable s’ils veulent conser­ver leur inté­grité. Ceux-ci sont trop voyants pour enquê­ter. Aussi, ils veulent confier cette mis­sion à des humains.

Yuri devient un détec­tive au ser­vice d’une com­pa­gnie d’assurances, assisté de Pamela, sa secré­taire, avec Four­mille dans ce rôle. Alors qu’elle pro­teste, M fait valoir qu’elle est plus intel­li­gente que Yuri. Dans cette situa­tion elle pas­sera inaper­çue pour enquê­ter à loi­sir. Près des entre­pôts où se vola­ti­lisent les car­gai­sons de thés, déchar­gées des navires, Fourmille/Pamela repère un squat…

Pour ce sep­tième opus, le scé­na­riste retient Londres pour cadre de son his­toire. Il appuie son intrigue sur le thé, la plante répu­tée indis­pen­sable à tout res­sor­tis­sant du Royaume-Uni. Il intègre des per­son­nages incar­nant le pays tels que James Bond, Sher­lock Holmes. Il truffe son scé­na­rio d’allusions, de rap­pels, uti­li­sant des expres­sions de ces per­son­nages, s’interrogeant même pour savoir si ceux-ci ne pou­vaient pas avoir existé réel­le­ment dans cet uni­vers paral­lèle. On retrouve éga­le­ment nombre d’allusions aux spé­ci­fi­ci­tés bri­tan­niques sur leur esprit, sur leur façon d’appréhender le reste de la terre. Il fait dire, par exemple à Yuri : “Nor­mal, je ne sais pas, mais anglais oui.“

Chris­tophe Arles­ton puise lar­ge­ment dans d’autres œuvres et amé­nage avec maes­tria ces emprunts aux péri­pé­ties de son intrigue. On retrouve ainsi les Beatles, Star Wars, Wins­ton Chur­chill… Outre l’intérêt pour son récit, pour son intrigue astu­cieu­se­ment menée, pour l’humour très pré­sent, le lec­teur béné­fi­cie d’un jeu qui consiste à repé­rer toutes les allu­sions, tous les emprunts pio­chés à droite et à gauche.

Le des­sin d’Alessandro Bar­buccci est superbe. Il excelle dans tous les domaines que ce soit la ges­tuelle des per­son­nages, leur expres­si­vité, la plas­tique des dames, que ce soit les acces­soires où il fait montre d’un souci du détail, détail sou­vent très humo­ris­tique, que ce soit pour les décors. Il réa­lise, pour l’occasion, des vue superbes de Londres, des pers­pec­tives sur des monu­ments, des plon­gées sur des édi­fices frap­pantes.

Swin­ging Lon­don ne dépare pas la série. Les auteurs livrent un album très réussi, un voyage humo­ris­tique et pit­to­resque dans la per­fide Albion.

serge per­raud

Chris­tophe Arles­ton (scé­na­rio), Ales­san­dro Bar­bucci (des­sin), Nol­wenn Lebre­ton (cou­leurs), Ekhö — Monde miroir : t.7 — Swin­ging Lon­don, Soleil, coll. “Fan­tas­tique”, novembre 2017, 48 p. – 14,50 €.