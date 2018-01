Caroline Sagot-Duvaurioux, ‘J

Les limites arti­cu­la­toires du lan­gage

« Faut-il ces­ser d’écrire quand on n’a plus qu’une chose à dire ? / Non, si tu peux la dire / Je ne peux pas la dire /Alors tais-toi / Non » et autour de ce « Non » qui refuse de se taire, détour­nés, net­toyés de leur pre­mier cré­dit de signi­fi­ca­tion, les mots esso­rés peuvent alors se com­mettre et s’impliquer dans un registre par­ti­cu­lier et neuf. Les paroles s’écoulent ou se construisent par ce qu’elles ignorent.

Le livre atteint les limites arti­cu­la­toires du lan­gage dans ses réso­nances et échos qu’aucune sorte d’image ne pour­rait fixer. Il n’est donc pas la matière spé­cu­la­tive de la pen­sée. Tout ce qui se pense le fait par acci­dent ou presque lap­sus. La poé­sie de Cathe­rine Sagot-Duvauroux ne se veut plus sup­po­si­tion, ni vision mais une pré-position où le temps de la mémoire affleure sans souci de d’un dieu lan­gage signi­fiant fier de ses repères. A sa place, les textes construisent une suite de rela­tions et d’ensembles de rap­ports de topique de la pen­sée encore en espoir de devenir.

Lire une telle œuvre ne doit plus reve­nir à vou­loir la com­prendre mais faire sinon de l’incompréhensibilité du moins du doute une expé­rience inau­gu­rale de la lisi­bi­lité là où écrire devient ce que Nova­rina appelle « un exer­cice d’imbécillité » en se reti­rant de toute auto­rité théo­lo­gique ou tota­li­sa­tion d’un logos au pro­fit d’une chose encore vive et pal­pable qui vient faire bas­cu­ler l’instant.

Le lan­gage se réforme de fond en comble pour que l’on puisse retrou­ver des germes d’un sens à venir là où le livre reste celui de “l’inachèvement” cher à Blan­chot dans un tra­vail de l’approche où de ce que font les mots dans le meilleur est un « à peine, à peine » (Beckett) mais qui tra­vaille les tré­fonds de notre esprit, dans une forme d’oblitération consen­tie mais qui ne se contente pas de la néga­tion – bien au contraire.

jean-paul gavard-perret

Caro­line Sagot-Duvaurioux, ‘J , Edi­tions Unes, Nice, 2017.