Guillaume Lenoir, Hartland, Les portes de l’enfer (tome 1)

Une impres­sion tenace de « déjà-vu »

Dans un genre lit­té­raire chausse-trappe, où presque tout a déjà été écrit, faire preuve d’originalité relève de la prouesse. C’est donc rare­ment au cœur même de l’intrigue que la dif­fé­rence entre deux ou plu­sieurs ouvrages se creuse, mais bien dans tout ce qui gra­vite autour et la fait exis­ter : les lieux, les per­son­nages, les inter­ac­tions qu’ils vont déve­lop­per. Ces élé­ments sont le prisme à tra­vers lequel un même phé­no­mène, une même entité, qu’ils soient fan­tas­tiques ou hor­ri­fiques, se pare­ront de cou­leurs dif­fé­rentes et offri­ront de nou­velles pers­pec­tives.

Il convient donc d’apporter à ces élé­ments, que l’on pour­rait ainsi qua­li­fier de « consti­tuants », une atten­tion immense car, sauf excep­tion, ce sont sou­vent les véri­tables piliers d’un genre lar­ge­ment visité. Si l’auteur a bien com­pris cette dia­lec­tique, il n’en tire pas, pour autant, toutes les conséquences.

En 1982, l’arrivée du révé­rend Tho­mas Gar­rett à Hart­land (bour­dage – fan­tôme dans la réa­lité – de Dakota du Nord), s’accompagne de phé­no­mènes étranges et inquié­tants. Lin­nea, une jeune femme reve­nue vivre dans la région suite à un drame fami­lial, y retrouve par hasard Nathan, jour­na­liste, une ancienne connais­sance de pas­sage en ville. Tous deux vont enquê­ter sur les évé­ne­ments qui per­turbent la com­mu­nauté et remon­ter à ses ori­gines, exhu­mant son passé obs­cur, et celui de ses habitants.

Au rang des plai­sirs que pro­cure le roman, on peut donc comp­ter sur un cer­tain nombre de per­son­nages qui s’avèrent rela­ti­ve­ment atta­chants. Dif­fé­rents les uns des autres, ils subissent tous les affres d’un passé sur lequel l’auteur ouvre plu­sieurs fenêtres et qui expliquent, lec­ture durant, leur pré­sent et l’essentiel de leurs réac­tions. Il est assez aisé de s’imaginer leur vie et de com­prendre ce qui la per­turbe.

L’histoire se déploie par ailleurs dans un cadre et une bour­gade qui se prête bien au genre qu’elle reven­dique. Lorsqu’on che­mine sur les routes du Dakota du Nord, on ne doute pas être au bout du monde, là où tout peut arri­ver (et même le pire). On se laisse donc embar­quer dans une intrigue qui se révèle bien caden­cée. Et la plume, simple, per­met d’avancer sans encombre.

Malheu­reu­se­ment, ces « consti­tuants » sont insuf­fi­sam­ment exploi­tés pour faire oublier une impres­sion tenace de « déjà-vu ». L’intrigue, dont on devine assez vite les tenants et abou­tis­sants, se révèle assez banale et les per­son­nages, de même que les lieux, ne par­viennent pas à trans­for­mer l’essai. Et pour une rai­son simple (du point de vue sub­jec­tif du chro­ni­queur) : ils ne sont pas assez fouillés ; leurs per­son­na­li­tés n’ont pas assez de pro­fon­deur ; ils ne nous plongent pas suf­fi­sam­ment dans la détresse qui les habite pour don­ner nais­sance à l’horreur qu’ils vont subir ou ali­men­ter. Le mal devient orphe­lin de ceux qui auraient dû lui don­ner corps.

L’idéal aurait été de les pous­ser dans leurs retran­che­ments les plus abso­lus (là où naissent les idées et les envies les moins avouables) – et il y avait matière. Quant aux lieux, nul doute qu’ils auraient pu gran­de­ment contri­buer à l’avènement d’une situa­tion apo­ca­lyp­tique. Mais il aurait fallu exploi­ter les carac­té­ris­tiques géo­gra­phiques et cultu­relles de l’Etat, ses croyances, ses ten­dances, les qua­li­tés et les tra­vers de sa popu­la­tion, notam­ment rurale. Le style, enfin, reste perfectible.

dar­ren bryte

Guillaume Lenoir, Hart­land, Les portes de l’enfer (tome 1), Evi­dence Edi­tions, 21 octobre 2017, 360 p. – 18,00 €.