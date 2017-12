Christian Hubin, Face du son

Dura­tions

La « vision » du son relève chez Chris­tian Hubin d’un constat. Il bat en brèche toute quête, vaine par essence. Le poète plonge dans ce qui gît au plus pro­fond du son : il est moins la matière du plus abs­trait des arts que ce qui brûle de ne pas pou­voir hur­ler.

Le poète en pro­pose superbe réver­bé­ra­tion. Le son devient une source qui per­met de glis­ser vers une des­ti­na­tion sans flé­chage. Hubin s’y fait poreux et évite de cher­cher dans la ténuité de l’impalpable la pré­ten­due insou­te­nable légè­reté de l’être.

C’est là sa plus grande qua­lité et la réelle pro­fon­deur d’un tel voyage au sein des « dura­tions » prises sou­vent et mal­adroi­te­ment pour de l’ineffable. S’y pro­duit un méta­lan­gage, une rela­tion très spé­ciale, pré­ci­sé­ment très spé­ciale, «moindre, mini­me­ment, pas plus, bien par­tie pour l’inexistence comme pour zéro l’infini» (Beckett).

jean paul gavard-perret

Chris­tian Hubin, Face du son, Edi­tions L’Etoile des Limites, 2017, 56 p. - 11,00 €.