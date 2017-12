Christophe Arleston & Didier Tarquin, Lanfeust Odyssey — t.9 : “Le Stratège ingénu”

Un très agréable moment de distraction

Avec Lan­feust, son anti­hé­ros pré­féré, Chris­tophe Arles­ton sur un ton léger, plein d’humour, de remarques cocasses, s’autorise l’imagination la plus débri­dée dans des intrigues maî­tri­sées où règnent l’action, le mou­ve­ment et la magie. Avec ce per­son­nage, entouré d’un petit groupe de pro­ta­go­nistes sin­gu­liers, il a déve­loppé nombre de séries, emprun­tant sans ver­gogne à d’autres œuvres, pui­sant dans la richesse de la culture popu­laire pour se les appro­prier et les plier à ses exi­gences nar­ra­tives. Après la série mère, il fait paraître Lan­feust des étoiles qui lorgne vers le space opera et la pré­sente série qui s’inspire de mytho­lo­gies avec Lylth. Celle-ci, issue des mythes de la créa­tion, est pré­sen­tée comme une dévo­reuse de mondes et met donc en péril l’univers de Troy.

Au Cas­tel Or-Azur, tout le monde s’active à pré­pa­rer la ban­clette pour fêter la vic­toire. La ban­clette est une ins­ti­tu­tion mise en place par Hangouphre-le-Vorace qui était très fier d’avoir asso­cié, en tant que pro­mo­teur du fro­mage sous toutes ses formes, ban­quet et raclette. Mais Lan­feust n’a pas la tête à la fête. Si l’armée de Lylth a été vain­cue, la démone cours tou­jours. Lan­feust vou­drait pro­fi­ter de son affai­blis­se­ment pour la mettre hors d’état de nuire défi­ni­ti­ve­ment.

À cet ins­tant la Porte des Étoiles laisse entrer Glin, le fils de la prin­cesse Cixi avec Napo. La bes­tiole révèle que des satel­lites de sur­veillance ont détecté plu­sieurs ouver­tures d’une autre porte. Les enfants, qui ne tiennent pas à table, jouent aux alen­tours. Ils repèrent une étrange fillette bleue. Celle-ci, après s’être nour­rie de l’énergie d’un écu­reuil, se pré­ci­pite vers la cosse de la reine Ban­shee. Mal­gré l’intervention rapide des adultes, ceux-ci ne peuvent empê­cher Lylth de se gaver d’énergie, de se trans­for­mer en Ban­shée et de se mul­ti­plier. C’est par cen­taines qu’elles enva­hissent le monde…

Autour des per­son­nages fon­da­teurs de la saga, le scé­na­riste crée une foule de nou­veaux inter­ve­nants comme, par exemple, Flar­paite, l’apprentie-mage qui sait tout sur tout et saoule tout le monde. De l’humour, encore de l’humour, tou­jours de l’humour est le maître mot de l’auteur. Il livre des situa­tions tru­cu­lentes, des répar­ties et des dia­logues pétillants, des remarques et anno­ta­tions déca­lées. Un jeu consiste à res­ter très atten­tif pour tra­quer les dif­fé­rents emprunts. Ainsi, il adapte, pour un Lan­feust en colère, la célèbre tirade de Ber­nard Blier dans Les Ton­tons Flin­gueurs. L’idée de trans­for­mer, pour un peuple, le héros en dieu avec toute la reli­gion qui va avec est amu­sante au pos­sible, d’autant qu’Arleston pointe toutes les inep­ties que peuvent véhi­cu­ler les reli­gions.

Didier Tar­quin, tou­jours fidèle au poste, tou­jours fidèle à lui-même, sert un des­sin superbe tant pour les per­son­nages que pour les décors. Il sait jouer avec la dyna­mique des actions, avec les « extra­va­gances » du scé­na­rio pour un bes­tiaire et une flore inven­tive magni­fiés par son goût du détail sur­pre­nant. La mise en cou­leurs assu­rée de Lyse, son épouse, ren­force l’atmosphère géné­rée par le des­sin et le scénario.

Ce neu­vième tome, sur onze pré­vus, est un bel album avec lequel on passe un très agréable moment de distraction.

serge per­raud

Chris­tophe Arles­ton (scé­na­rio), Didier Tar­quin (des­sin) & Lyse (cou­leurs), Lan­feust Odys­sey — t.9 : Le Stra­tège ingénu, Soleil, coll. Lan­feust – Uni­vers de Troy, novembre 2017, 48 p. – 14,50 €.