Elisa Talentino, Dandelion (exposition)

Fleur de province

L’artiste Elisa Talen­tino expose au Mutty les vignettes ori­gi­nales de , son pre­mier court métrage d’animation pré­senté en août au « Lago Film Fest » où elle a reçu le prix de la meilleure bande sonore (signée par la vio­lon­cel­liste Julia Kent) . La créa­trice turi­noise a réa­lisé pour ce film plus de mille des­sins. Ils repré­sentent une danse antique et un rituel de séduc­tion pour faire souf­fler les désirs des deux par­te­naires et futurs amants.

La danse sous forme de valse à deux temps est avant tout une céré­mo­nie sen­ti­men­tale, amou­reuse, pré­nup­tiale au sein d’une dyna­mique théâ­trale de deux corps qui s’appellent et se répondent.

Le couple s’approche, s’éloigne, se rap­proche à nou­veau, se cherche sans jamais se tou­cher là où la « dent de lion » (pis­sen­lit) devient le sym­bole et l’oracle du prin­temps. Bien­tôt sa fleur jaune va s’ouvrir comme l’espoir des deux amants prêts déjà à la com­mu­nion des corps sous le rythme de cette bour­rée contem­po­raine qui fait le lien entre l’ancien et le nou­veau et qui devient le dis­po­si­tif cho­ré­gra­phique de sen­ti­ments exis­ten­tiels, des espaces de sen­si­bi­lité et de sen­sua­lité à expé­ri­men­ter.

Ils se déve­loppent et s’intensifient dans une sorte de rhi­zome cos­mique à l’infini. Ou presque.

jean-paul gavard-perret

Elisa Talen­tino, Dan­de­lion, Mutty, Viale Mai­freni 54 - Cas­ti­glione delle Sti­viere (Man­tova), du 14 décembre 2017 au 28 jan­vier 2018.