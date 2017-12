Jacqueline Dauriac, exposition

La force des situa­tions, des cou­leurs et des sensations

Jacque­line Dau­riac tra­vaille à Paris et Ivry-sur-Seine. Ses œuvres sont recon­nues de manière inter­na­tio­nale. Elles sont des pro­po­si­tions de champs de sen­sa­tions et per­cep­tions à tra­vers divers types de médiums et stra­té­gies et par des jeux impres­sion­nants de cou­leurs. La « théo­rie » de l’artiste peut se syn­thé­ti­ser par la for­mule qu’elle donne à pro­pos d’un de ses médiums de pré­di­lec­tion : « ne pas faire de la pho­to­gra­phie mais avoir affaire à elle ». Le tout avec imper­ti­nence et finesse.

Ce qui n’est pas simple : « La dif­fi­culté de prendre conscience d’un mode de per­cep­tion est plus grande que celle qui consiste à prendre conscience d’un objet pour lequel toute notre édu­ca­tion est for­mu­lée et est confir­mée par les modes sociaux de consom­ma­tion. » pré­cise la créa­trice. Elle ne mâche pas for­cé­ment le tra­vail au regar­deur. Le moment artis­tique de chaque œuvre induit trois « lieux » : celui du contexte, le lieu de la pré­sen­ta­tion et celui de l’œuvre.

Mais là encore l’artiste a soin de nuan­cer : « Il ne s’agit pas à pro­pre­ment par­ler d’un tra­vail « in situ » mais « in tempo-senso » ». La pré­sence est sans cesse reprise, retra­vaillée afin d’offrir une acmé à la sen­sa­tion là où l’image, quelle qu’en soit la nature, n’est pas reflet ou miroir mais lieu d’échange pour entrer dans le flux des sen­sa­tions. Dès lors par­tant d’une idée « concep­tuelle » l’œuvre devient son inverse ( le « per­cep­tuel ») en jouant avec les sens du spec­ta­teur selon tout un panel de cou­leurs et de narrations.

jean-paul gavard-perret

Gale­rie Isa­belle Gou­nod, Paris.