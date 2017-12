René Belletto, Etre

“Je” qui ça ?

René Bel­letto pour­suit son avan­cée dans un tra­vail de la neu­tra­lité de la fic­tion dont Le livre don­nait déjà une bonne idée. Il s’agissait déjà d’envoyer le lec­teur dans un jeu où le plus de pré­ci­sion et de vérité pos­sible s’ouvrait tout en fei­gnant d’ignorer cer­tains piliers de la nar­ra­tion « clas­sique » — ce qui per­met para­doxa­le­ment de rendre la fic­tion plus forte.

Il en va de même avec Etre dont le terme géné­rique rem­place dans l’esprit de l’auteur celui de Héros et nar­ra­teur de l’aventure. D’autant que les aven­tures elles-mêmes ne se veulent pas « de ces pres­ti­gieuses aven­tures de jadis, ni de ces aven­tures sans len­de­main errant à jamais entre les murs du désespoir ».

Le livre caresse une autre ambi­tion : celle d’une fic­tion où l’auteur aurait voulu régné « au cœur d’une aven­ture sans aujourd’hui, comme si le grand livre du Des­tin avait brûlé dans l’incendie de quelque biblio­thèque. ». Tout aurait donc pu être par­fait, deve­nir la nar­ra­tion de la nar­ra­tion sans le retour du concret qui déloge l’auteur-narrateur-héros au sein de ce qui fait et devient his­toire jusqu’à ce que le roman à défaut de se « poli­cer » rede­vienne d’une cer­taine manière poli­cier.

Tout Bel­letto est là, avec son charme, sa froi­deur, son iro­nie au troi­sième degré. Le roman pro­pose une lit­té­ra­lité sous­trac­tive faite de frag­men­ta­tions, dis­per­sions, inci­sions, dis­so­lu­tions, abo­li­tions, vacances et pièges en divers types de glis­se­ments. Les images visuelles fleu­rissent et se dis­sipent au moment où l’être est pris dans leur étau sans trop savoir (ou en sachant trop) com­ment c’est en des­sous tout en ayant rêvé, ce qui est un comble pour un nar­ra­teur , ne pas dési­rer le « voir ».

Mais le pli étant pris, rien ne peut empê­cher le dis­cours de se pour­suivre. Et ce –de gré ou de force -, pour le plai­sir du lecteur.

jean-paul gavard-perret

René Bel­letto, Etre, P/O/L Edi­teur, Paris, 2018. Paru­tion début jan­vier 2018.