Koethi Zan, La liste de nos interdits

Ne jamais mon­ter dans la voi­ture d’un inconnu !

Sarah et Jen­ni­fer sont insé­pa­rables, et se sont pro­mis de ne jamais trans­gres­ser la liste de règles qu’elles se sont fixées. « Ne pas se rendre seule à la biblio­thèque le soir…, tou­jours repé­rer les sor­ties, ne jamais sor­tir sans sa bombe lacrymo… et SURTOUT : NE JAMAIS MONTER DANS LA VOITURE D’UN INCONNU ! » Pour­tant, un jour, après une fête, elles montent dans un taxi… et se réveillent ligo­tées dans la cave d’un homme, qui va les séques­trer pen­dant de très longs mois.

Les années ont passé, le kid­nap­peur est sous les ver­rous, et son pro­cès est en cours de révi­sion. Sarah a sur­vécu, mais vit cloî­trée dans un appar­te­ment asep­tisé. Elle veut à tout prix évi­ter que son kid­nap­peur retrouve un jour la liberté, mais a sur­tout une obses­sion : retrou­ver le corps de son amie Jen­ni­fer, afin de lui offrir une sépul­ture décente. Et pour ce faire, elle va devoir à nou­veau fran­chir tous les inter­dits qu’elle avait éta­blis, quitte à prendre des risques énormes en se confron­tant à nou­veau à son ter­rible passé.

La liste de nos inter­dits est un pre­mier roman, un thril­ler, dont les codes du genre ont été déjà tel­le­ment uti­li­sés, qu’on aurait pu croire que Koe­thi Zan pre­nait un risque énorme en nous livrant une his­toire très sombre, qui ne bas­cule pas vers le sor­dide. Pour­tant, pas facile que de trai­ter de la cap­ti­vité de jeunes femmes, aux prises avec un dan­ge­reux socio-psychopathe, sans évo­quer des scènes de tor­ture à tout bout de champ. Cer­tains pas­sages sont vrai­ment durs, et mettent à mal notre ima­gi­na­tion, mais on ne sombre pas dans l’accumulation de détails avi­lis­sants. La vérité de ces kid­nap­pings à répé­ti­tion nous est savam­ment dis­til­lée, en alter­nant pré­sent et passé, sans que jamais l’ennui s’installe.

Chaque page tour­née nous fait un peu plus péné­trer dans la sinistre mai­son où Sarah et Jen­ni­fer ont été rete­nues pri­son­nières, en main­te­nant cepen­dant l’action dans le pré­sent. Car, que dire des trau­ma­tismes subis par cette sur­vi­vante (et quelques autres qui vont l’aider dans sa quête ), qui se bat au quo­ti­dien pour ne pas bas­cu­ler dans la folie ?

Il faut un cou­rage excep­tion­nel pour se recons­truire et l’actualité, pas si loin­taine, nous rap­pelle la situa­tion vécue par Sarah dans ce livre. Même s’il s’agit d’une pure œuvre de fic­tion, on tremble à chaque cha­pitre pour cette course à la sur­vie. Cha­cune se bat pour faire tom­ber les murs de sa pri­son, au propre comme au figuré, mais ce qui se trouve de l’autre côté de ces murs recèle d’atroces véri­tés sur un monde qui se dit libre.

La liberté que Sarah veut défi­ni­ti­ve­ment retrou­ver a un lourd coût, et elle ne le com­pren­dra que dans les der­nières lignes de son aventure.

franck bous­sard

Koe­thi Zan, La liste de nos inter­dits, Pocket, 2017-, 381 p. - 6, 95 € .