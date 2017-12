Patrice Blanc, Fleurs d’âge & Fission de la rose

Une poé­tique à fleur de peau

La poé­sie de Patrice Blanc nage entre deux eaux. Souf­france et jouis­sance, mort et exis­tence voire sur-vivance. Au besoin, la poé­sie se contracte, masse ces contrac­tions : « la voix du jour appelle ta peau / cris du sang » sur un lit de silence. Réel et irréel avancent là où « l’indécis stagne entre la mort et le jour ». Il s’agit de com­prendre le dua­lisme de l’âme et du corps sans savoir si la pre­mière est dans le corps ou si celui-ci la contient, l’enveloppe tout entier. Reste une poé­tique à fleur de peau avec les brû­lures de l’écriture, cer­tains mots cal­ci­nés et le moins pos­sible de méta­phores.

Le but est peut-être de retrou­ver une forêt pri­mi­tive ou une « caverne antique » pour y déve­lop­per en sour­dine une ento­mo­lo­gie qui per­met­trait de com­mu­ni­quer aux hommes d’aujourd’hui — qui refusent de com­prendre de quel bois ils se chauffent -, de retrou­ver une cer­taine lumière. Certes, Patrice Blanc ne se fait pas d’illusion. Il limite ses pré­ten­tions. Seul par­fois un cer­tain sur­réa­lisme accorde au poète un répit : « je fume un cigare de cuisse de mouche » dit-il. Et dans l’espoir impli­cite de faire tous­ser ceux dont les mains « crient pois­seuse d’orgueil et de sou­rires maigres ».

Manière pour l’auteur de dire : je saigne, je sue mais j’aime. D’où une écri­ture dont les for­mules mêlent des intrigues afin d’éviter l’asphyxie et de culti­ver une poé­sie qui navigue entre des joies et des refus. Dès lors, il est pos­sible qu’après les soirs aux jambes lourdes et dans la rosée matin chiens de garde et leur rage fondent. Au pire ‚l’auteur se fait « sau­veur de singes / domp­teur de rapaces » afin que les filles ne craignent plus les com­mères et les mégères qui pié­tinent leur hori­zon d’espoir de « leurs sabots noirs ».

Et si tout ne se passe pas trop mal, il sera temps de boire avec elles le vin des soli­tudes en tour­nant le dos à un dieu cat­cheur ivre qui, fai­sant mine de s’intéresser aux êtres, s’avachit sur son sort.

jean-paul gavard-perret

Patrice Blanc, Fleurs d’âge & Fis­sion de la rose, Edi­tions du G.R.I.L., Liège, 2017.