Wilfrid Lupano & Relom, Traquemage — t.2 : “Le Chant vaseux de la sirène”

Un nou­veau genre littéraire

Avec Tra­que­mage, les auteurs invitent leurs lec­teurs à décou­vrir un genre lit­té­raire nou­veau, La rural fan­tasy fro­ma­gère non pas­teu­ri­sée. Wil­frid Lupano place son intrigue autour d’un ber­ger et du fro­mage qu’il fabrique, un fameux fro­mage. Et, effec­ti­ve­ment, il pro­pose un genre unique jusqu’alors, débor­dant d’humour, en tenant tous les ingré­dients flir­tant avec la magie et la quête héroïque d’un héros.

Pis­to­lin pro­duit le Péca­dou, un fro­mage de cor­ne­biques. Aussi, quand l’armée de Kobé­ron exter­mine son trou­peau, il jure de tra­quer et de tuer ces mages qui se font la guerre sans se sou­cier des dégâts col­la­té­raux. La fée Pom­pette, qui doit ce sur­nom à la quan­tité d’alcool qu’elle ingère, lui donne le moyen de se débar­ras­ser de ces magi­ciens. Accom­pa­gné de Myr­tille, la seule cor­ne­bique sur­vi­vante, il s’attaque à Kobé­ron parce que c’est celui qui lui fait le moins peur. Le châ­teau de ce der­nier domine la sta­tion radieuse de Saint-Azur-en-Lagune. Pis­to­lin se répète la suc­ces­sion des actions pour mener à bien sa mis­sion. Il faut trou­ver les sirènes, leur faire accep­ter d’aller cher­cher l’épée du Tra­que­mage au fond de l’eau, puis se his­ser jusqu’au palais du mage sans se faire déchi­que­ter par les aigles géants, lui four­rer un Gluon dans une narine pour neu­tra­li­ser sa magie et…

Il en est là de ses réflexions quand il entend les cris de trois hommes qui en pour­suivent un qua­trième. Ils l’accusent d’être un enchian­teur qui leur pour­rit la vie. Comme Pis­to­lin ne res­sent aucun effet d’enchiantement, ils jugent qu’il est aussi un sor­cier. Atta­chés l’un à l’autre, le ber­ger et le magi­cien sont jetés dans un gouffre. C’est alors que l’un des trois remarque : “N’empêche, quand tu y pense, se faire jeter dans le gouffre du Diable alors que cinq minutes plus tôt tu te pro­me­nais tran­quille­ment dans la forêt, c’est tout de même un peu chiant.”

L e scé­na­riste met en scène un couple de per­son­nages peu com­mun. Un ber­ger naïf mais qui se révèle redou­table par son ingé­nuité qui le place en posi­tion de désar­çon­ner ses adver­saires et un croi­se­ment entre une chèvre et un mou­ton qui a échappé à la mort grâce à sa pleu­tre­rie. Autour de ce duo aty­pique, le scé­na­riste peuple son intrigue d’une popu­la­tion sin­gu­lière, pour­vue en pro­ta­go­nistes éton­nants. Wil­frid Lupano mul­ti­plie les situa­tions dro­la­tiques à sou­hait, des dia­logues pétillants, étin­ce­lants, un humour de situa­tions avec des bons mots, des jeux de mots, un voca­bu­laire à double, voire triple effet…

Mais, sous l’humour et l’aspect bon enfant, décon­nant, il dénonce des situa­tions bien réelles, révol­tantes. La décré­pi­tude de la sta­tion, son enli­se­ment, la dis­pa­ri­tion des sirènes par une sur­pêche, les marges des inter­mé­diaires aux dépens de pro­duc­teurs, les puis­sants qui ne pensent qu’à leurs caprices, leur bien-être, sans se sou­cier du reste de l’humanité recouvrent autant de sujets pré­oc­cu­pants tant éco­lo­gistes que socié­taux. Il évoque éga­le­ment la mal­bouffe, l’adaptation phy­sique aux nou­veaux maux…

Il en résulte un album à par­cou­rir plu­sieurs fois tant la matière est riche en niveaux de lec­ture. Le des­sin de Relom, entre réa­lisme et cari­ca­ture, fait mer­veille pour mettre en images les inven­tions du scé­na­riste. Il réus­sit aussi bien à rendre les émo­tions de ses pro­ta­go­nistes qu’à créer des décors fan­tas­tiques. Une série à suivre pour vivre un grand moment de plaisir !

serge per­raud

Wil­frid Lupano (scé­na­rio), Relom (des­sin), Degreff (cou­leur), Tra­que­mage — t.2 : “Le Chant vaseux de la sirène”, Del­court, coll. “Terres de légendes”, octobre 2017, 56 p. – 14,95 €.