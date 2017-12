Valérie Belin, Exposition

Valé­rie Belin : exten­sion du domaine de la photographie

Maîtresse du trai­te­ment de la lumière, des contrastes, des cou­leurs et de divers para­mètres savam­ment orches­trés, Valé­rie Belin aime à tra­vailler l’incertitude et le doute. Ce qui est donné à voir est-il vivant ou non, vir­tuel ou réel, vrai ou faux ? Se retrouvent à Bor­deaux des séries majeures de la plas­ti­cienne : Modèles, Bob, All Star, Still Life, Man­ne­quins, Super Models et Métisses. Les thèmes de l’archétype, ou comme les titre l’indiquent du man­ne­quin et du «modèle », habitent l’œuvre en divers types de « subli­ma­tion » (au sens tech­nique ou abs­trait du terme).

Dès 2003, l’artiste créa des por­traits de man­ne­quins de vitrine dans un style hyper­réa­liste au sein d’agencements plus vrais que nature jusqu’à don­ner à l’œuvre et para­doxa­le­ment un effet fée­rique. Il est accen­tué dans la série All Star et ses super-héroïnes de comics prises comme sujets plas­tiques. Ils viennent per­cu­ter des per­son­nages qu’elle a elle-même créés au sein de com­po­si­tions habiles faites pour sur­prendre le regar­deur, entre autres par tout un jeu d’échelles par réduc­tion ou un caractère.

La force de l’analyse du monde par l’artiste n’a d’égal que sa propre créa­ti­vité dans des gla­cis, des jeux déli­cats de reflets, de moires, et en des har­mo­nies et dys­har­mo­nies sub­tiles. L’art reste avant tout ici l’objet d’intervention cri­tique en prise constante sur l’univers notre époque.

Le tra­vail demeure en per­pé­tuelle évo­lu­tion vers une forme d’épure qui tente d’approcher l’essence même de l’objectif que Valé­rie Belin s’est fixé afin de mon­trer ce qu’il en est du paraître et de l’apparaître.

jean-paul gavard-perret

Valé­rie Belin, Expo­si­tion, Ins­ti­tut Cultu­rel Ber­nard Magrez, Bor­deaux, 25 octobre 2017 au 25 mars 2018.