Jean Dufaux & Griffo, Giacomo C. — t.1: “Retour à Venise”

Un retour très réussi

Giacomo, l’aventurier séduc­teur véni­tien par excel­lence, né sous la plume de Jean Dufaux et le crayon de Griffo, a vu sa pre­mière équi­pée paraître en album, dans la col­lec­tion Vécu de Glé­nat, en mai 1988. La quin­zième aven­ture du héros a été publiée en mai 2005. Et depuis plus rien jusqu’à cette fin d’année 2017 où il réap­pa­raît. Sous le titre de la série se cache le fameux aven­tu­rier Casa­nova, pré­nommé Gia­como, né à Venise en 1725 et décédé en 1798 dans le royaume de Bohème. Casa­nova, qui a fait de son nom un syno­nyme de séduc­teur, se vante, dans His­toire de ma vie, son auto­bio­gra­phie (on n’est jamais si bien servi que par soi-même !), écrite en fran­çais, d’avoir séduit et connu sexuel­le­ment cent quarante-deux femmes.

La nou­velle du retour de Mon­sieur de C. se répand à Venise. C’est d’abord Par­meno, en com­pa­gnie de sa nou­velle conquête noire, puis Domi­nica Albrante qui se sou­vient d’un passé qui ne s’oublie pas. À sa des­cente de la goé­lette venant de Cor­fou, il est agressé par le signore Pan­dolfi, accom­pa­gné de ses deux fils, qui veut ven­ger l’honneur de la Tur­bina, son épouse défunte depuis. L’amiral Enzo Mazeo est là pour ven­ger son pré­dé­ces­seur le mar­quis de San Vere. Si Mon­sieur de C. se débar­rasse très aisé­ment de la famille Pan­dolfi, il est arrêté par Mazeo. Mais Gia­como pro­duit une lettre adres­sée au comte Dome­nici, un membre du Conseil des Dix, par le Pro­vé­di­teur géné­ral de la mer basé à Cor­fou. Il men­tionne que Mon­sieur de C. est l’homme de la situa­tion pour décou­vrir l’espion qui, parmi les pairs de la cité, tra­vaille pour le sul­tan Mam­hud Ier.

Et Mon­sieur de C. raconte com­ment il est entré en pos­ses­sion de cette infor­ma­tion mais garde pour lui les moyens de démas­quer l’espion. Si le comte accepte sa ver­sion, il n’en n’est pas de même pour Mazeo. À l’extérieur, La Mali­zia accom­pa­gnée d’Ali son garde du corps, s’inquiète et tente de se ras­su­rer sur l’issue de l’entretien. Elle mise sur le fait que la pré­sence d’un traître au sein du Conseil des Dix est trop grave pour ne pas essayer de le démas­quer. Et, en effet, Gia­como res­sort libre, mais reste sous la haute et hai­neuse sur­veillance de la police com­man­dée par Mazeo.

Cette nou­velle aven­ture débute par la ren­trée, cinq ans après sa fuite, du héros dans sa ville natale. Jean Dufaux s’inspire-t-il du livre le plus abouti de l’aventurier pour, à par­tir d’une confi­dence, d’une anec­dote, ima­gi­ner une intrigue où se mêlent tous les ingré­dients du récit d’aventures et d’action se dérou­lant au XVIIe ou XVIIIe siècle ? Il com­pile avec bon­heur duels, com­bats, courses-poursuites effré­nées, séquences de repos du guer­rier (ce qui per­met à Griffo de réa­li­ser de magni­fiques plas­tiques fémi­nines), scènes humo­ris­tiques, conspi­ra­tions, tra­hi­sons… Jean Dufaux signe, pour ce Retour à Venise un superbe com­plot et une intrigue fort retorse comme il en a le secret.

Griffo, qui accom­pagne le scé­na­riste depuis le début de la série, assure un des­sin dyna­mique, met­tant essen­tiel­le­ment en scène des per­son­nages dont il res­ti­tue l’expressivité et le dyna­misme des mou­ve­ments. Il habille aussi bien qu’il désha­bille toute la popu­la­tion fémi­nine qui croise la route du héros, mais reste quelques peu en retrait pour les décors et les audaces de mise en page.

Ce nou­vel album et ce retour sont une bonne sur­prise qui sera suivi, à n’en pas dou­ter, par de nom­breuses autres.

serge per­raud

Jean Dufaux (scé­na­rio) & Griffo (des­sin et cou­leurs), Gia­como C. — t.1 : “Retour à Venise”, Glé­nat, coll. “Carac­tère”, octobre 2017, 56 p. – 14,50 €.