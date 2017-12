Jacqueline Devreux, Epicerie Fine (exposition)

Elle s’amuse

La syn­taxe les des­sins et des pein­tures de Jac­que­line Devreux donnent les cou­leurs d’un dia­logue entre elles comme avec les voyeurs. Ils ne savent les­quelles pré­fé­rer car l’artiste leur pro­pose d’aller voir ce qu’ils ne savent pas encore mais aiment trou­ver. Un régime vol­ca­nique avance par sous-entendus et effets d’interstices. Chaque fois, le regar­deur croit retrou­ver la même femme mais elle ne s’y retrouve qu’emmêlée, démul­ti­pliée : il écoute le bat­te­ment du corps : par­fois la femme rou­git, par­fois ose l’impudeur et s’amuse. Des­sins et pein­tures deviennent des cou­plets dont le refrain reste à la créa­trice.

Elle ouvre des réflexions et des sen­sa­tions à tra­vers des pers­pec­tives aux enchan­te­ments déca­lés. Tout un affo­le­ment est car­to­gra­phié de manière ludique. Ce qui compte reste la fouille et le fouillis orga­nisé. L’art revient à la vie, à son inten­sité avec ombres et péri­phé­ries vague­ment esquis­sées. Jac­que­line Devreux n’a donc cesse d’augmenter la feinte de proxi­mité. Elle donne immé­dia­te­ment de la pro­fon­deur et du relief aux che­mi­siers entrouverts.

Elle ne dis­so­cie rien mais raconte en évi­tant le début et la fin. Elle crée du rythme — en fin de compte — dans le laby­rinthe des lieux et des ren­contres. Demeure tou­jours un énig­ma­tique centre, un théâtre d’un rap­pro­che­ment tou­jours dif­féré. La nar­ra­tion demeure un piège là où la femme pos­sède une per­son­na­lité fabu­leuse ou far­ceuse. Elle donne du sel à la vie : le regar­deur titube sous le charme et flanche là où l’artiste fait voir mais ne montre pas tout ce qu’il vou­drait voir.

jean-paul gavard-perret

Jac­que­line Devreux, Epi­ce­rie Fine, des­sins et pein­tures récentes, Gale­rie Pierre Hal­let, Bruxelles, du 16 décembre 2016 au 4 février 2018.