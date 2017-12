Marcelin Pleynet, L’expatrié

Procès d’effacement d’indices

Entre roman et poème, le per­son­nage du livre de Pley­net — au nom sym­bo­lique de Rom — reste sinon abs­trait du moins obs­cur ou mys­té­rieux, de manière à ce que le lec­teur entre encore plus en sym­biose avec des images qui deviennent les ombres d’elles-mêmes. L’auteur nous invite à leur bal­let fan­to­ma­tique pour per­mettre d’assister à ce que Valère Nova­rina inti­tule :“le drame de la vie”, mais selon un périple par­ti­cu­lier.

L’auteur n’a pas besoin du sug­gé­rer les affres d’une four­naise ardente : son enfer est autre, il est loin de Dante. Le dépla­ce­ment lui per­met la prise de conscience d’un vide au sein de cir­cons­tances qui consti­tuent moins une rai­son valable de vivre que de prendre conscience de ce dont on est privé”.

Existe ici un déblayage conti­nuel de la graisse roma­nesque. La fonc­tion de la fic­tion ne consiste plus à mon­trer en quoi consiste le fait d’être là. Le héros dans son départ, exil, tra­ver­sée est au bord de la dis­pa­ri­tion, moindre, tou­jours moindre, sans dis­pa­raître, jusqu’à espé­rer finir “par ne plus être, par n’avoir pas été” comme le disait Beckett avant de trou­ver une porte de sor­tie ou de réserve « indienne ».

Il se confronte à un ense­ve­lis­se­ment ou s’approche d’un abri théo­rique. Et qu’importe la force des volup­tés et les gouttes de miel qui coulent d’un tel gâteau empoi­sonné dans un roman qui devient pro­cès d’effacement d’indices et non leur marque sub­sis­tante pour ne pas ris­quer de réveiller le monde…

jean-paul gavard-perret

Mar­ce­lin Pley­net, L’expatrié, Gal­li­mard, col­lec­tion L’Infini, 2017, 80 p. - 10,00 €.