Duane Michals, Portraits

Duane Michals : le por­trait et ses démarches

Para­doxa­le­ment, pour Duane Michals, le por­trait devient une réa­lité que nous ne voyons pas ou plus. Est-ce parce que le reste du monde, du corps nous inté­resse beau­coup plus ? Pas sûr, du moins pas tou­jours. Lacan l’avait remar­qué : l’œil vire­volte donc le regard devient béance ocu­laire vague et c’est pour­quoi le pho­to­graphe — comme dans le cas des « Trois mous­que­taires » de Dumas– donne quatre iden­ti­tés à ses por­traits.

Pour ce nou­vel ouvrage publié par Thames and Hud­son, le pho­to­graphe amé­ri­cain ras­semble ses meilleurs por­traits et nous explique ses prin­cipes sur ses tech­niques. La pre­mière est la posi­tion debout clas­sique avec regard fixe comme celui des pre­miers daguer­réo­types, la tête main­te­nue par une sorte de tenaille pour évi­ter une image floue. Cette tor­ture n’est plus admis­sible d’autant que le flouté n’est plus un interdit.

Même si cette prise au regard fixe est légi­time et reste le vade­me­cum des albums de famille jusqu’aux sel­fies d’aujourd’hui, l’artiste pro­pose une vision plus pro­fonde au-delà des appa­rences. D’où le « por­trait prose » qui raconte l’histoire d’une per­sonne. Une part de sa nature se révèle dans l’intrigue. Michals l’a fait par exemple avec Michael Richards, qui joua Cosmo Kra­mer, l’idiot comique de la série télé­vi­sée Sein­feld.

Le pho­to­graphe pro­pose aussi le « Por­trait annoté » qu’il défi­nit sobre­ment : « J’écris mes pen­sées et mes remarques sur le sujet. Je m’exprime ». Enfin (et sur­tout), il opte pour le D’Artagnan de la figure : le « Por­trait ima­gi­naire » à savoir l’idée que l’artiste se fait de son modèle, bref l’invention de per­son­nages, qui sortent tout droit de son imagination.

jean-paul gavard-perret

Duane Michals, Por­traits, Thames & Hud­son, New York, 2017, 176 p. –45,00 $.