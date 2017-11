Le dictionnaire du conservatisme, Frédéric Rouvillois, Olivier Dard et Christophe Boutin (dir.)

Le retour du conservatisme

La vic­toire sur­prise de Fran­çois Fillon aux pri­maires de la droite en 2016 pro­vo­qua une sorte de séisme car le vain­queur l’emporta sur son rival pro­gres­siste grâce à un pro­gramme défini comme libéral-conservateur. Certes, la machine à cari­ca­tu­rer se mit immé­dia­te­ment en fonc­tion, pré­sen­tant le can­di­dat de la droite comme le pro­duit de la Manif pour tous ou comme le That­cher fran­çais. Cari­ca­tures effi­caces mais en réa­lité bien faibles qui en appre­naient beau­coup sur leurs auteurs qui ne savaient pas qui était Fran­çois Fillon ni sur­tout qui était Mar­ga­ret That­cher.

Quoi qu’il en soit, celui que l’on croyait éli­miné sous les feux des Lumières, du Pro­grès et de l’Emancipation humaine, non seule­ment a sur­vécu mais en plus sus­cite un inté­rêt sans cesse gran­dis­sant. Qui ? Le conser­va­tisme ! A tel point que trois auteurs – Fré­dé­ric Rou­villois, Oli­vier Dard et Chris­tophe Bou­tin – lui consacrent un volu­mi­neux dic­tion­naire, pré­cis, per­cu­tant et vivifiant.

Car il est en effet vital pour l’esprit de lire ces ana­lyses pré­cises, au-delà des cari­ca­tures habi­tuelles, sur ce phé­no­mène dont les auteurs retracent l’histoire dans une intro­duc­tion lumi­neuse. Les entrées sont mul­tiples, par­fois décon­cer­tantes, tou­jours riches. Tous les dif­fé­rents cou­rants du conser­va­tisme sont étu­diés : le mou­ve­ment réac­tion­naire qui entraîna la Res­tau­ra­tion à sa perte comme le rap­pelle Oli­vier Tort ; le libé­ra­lisme louis-philippard qui inté­gra une par­tie de la Révo­lu­tion, cette der­nière appa­rais­sant vrai­ment comme la rup­ture majeure ; mais aussi le maur­ras­sisme ou le néo-conservatisme des anciens mar­xistes amé­ri­cains auquel s’oppose un paléo-conservatism€e plus conforme à la tra­di­tion ; etc.

On lira avec grand inté­rêt les ana­lyses com­pa­ra­tives entre les révo­lu­tions anglaises du XVII siècle et celle qui déchira la France un siècle plus tard ; celles sur le fas­cisme très bien pré­senté par Emma­nuel Mat­tiato pour ce qu’il est (un mou­ve­ment révo­lu­tion­naire de gauche, issu des Lumières) ; celles éclai­rantes de Chan­tal Del­sol sur la famille, nou­veau com­bat des conser­va­teurs ; celles de Marie-Claude Espo­sito tout en nuances sur Mar­ga­ret Thatcher.

Bref, cet ouvrage de salu­brité publique se lit, mal­gré sa den­sité, avec une grande faci­lité et consti­tue un ins­tru­ment désor­mais incon­tour­nable pour la grande bataille des idées.

fre­de­ric le moal

Le dic­tion­naire du conser­va­tisme, Fré­dé­ric Rou­villois, Oli­vier Dard et Chris­tophe Bou­tin (dir.), Le Cerf, octobre 2017, 1071 p. — 30,00 €.