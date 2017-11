Régis Loisel, Serge Le Tendre & David Etien, Avant la Quête de l’Oiseau du Temps – t.5 : “L’Emprise”

Et si la peur allait enfin chan­ger de camp ?



Ce pré­quel de La Quête de l’Oiseau du Temps per­met de décou­vrir les ori­gines de cet uni­vers d’heroïc fan­tasy créée en 1975. La grande saga de Régis Loi­sel et Serge Le Tendre, qui compte aujourd’hui neuf albums, s’est impo­sée comme une réfé­rence en bande des­si­née. Bra­gon en est le héros et ses aven­tures font le régal des nom­breux fans de cette série. Le pré­sent album per­met d’éclaircir la situa­tion de départ de la Quête avec un éclai­rage sur le passé des prin­ci­paux pro­ta­go­nistes, sur les évé­ne­ments qui ont modelé la société d’Akbar, les rap­ports entre Mara et Bra­gon.

Le che­va­lier Bra­gon devait pro­té­ger Raya, la prin­cesse de la Marche pourpre. Ils sont tom­bés dans un guet-apens. À Thâ, la cité de la Marche des Voiles d’’Écume, Frange raconte au Prince la mort de Bra­gon. Il a rap­porté l’écharpe ensan­glan­tée, celle que Mara avait don­née au che­va­lier pour prou­ver son amour. Dans la val­lée des Basses Combes, un boni­men­teur harangue un groupe pour défier son cham­pion. Un colosse se décide, mais mal lui en prend. Le lut­teur et son accom­pa­gna­teur s’éloignent avec leur gain. Il s’agit de Bra­gon et Bul­rog. Ils ont échappé au piège tendu par Frange, ce traître à la solde de l’ordre du Signe. Bra­gon, blessé à la tête, a été mis à l’abri par son élève qui l’a soi­gné. Mais, depuis, il est amné­sique. Ils gagnent une maigre pitance en com­bat­tant.

Le chef de l’ordre du Signe s’est rendu seul maître de la secte et désire étendre son pou­voir sur la tota­lité d’Akbar…

Les deux scé­na­ristes jouent avec brio sur l’évolution de leurs héros, sur leurs par­cours, mul­ti­pliant les scènes d’action, les coups de théâtre en uti­li­sant les chan­ge­ments de per­son­na­li­tés du Che­va­lier. David Etien suc­cède avec bon­heur à Vincent Mal­lié. La tran­si­tion gra­phique s’est faite sans rup­ture. Même si cela n’a pas du être facile pour David Etien, celui-ci a su, avec brio, retrou­ver toute la grâce, toute la puis­sance que ses pré­dé­ces­seurs ont insuf­flée à la série. Il réa­lise des décors d’une grande beauté, des pers­pec­tives par­ti­cu­liè­re­ment réus­sies. La mise en cou­leurs est assu­rée par Bruno Tatti, nou­vel arrivé dans le cycle qui assure éga­le­ment une superbe conti­nuité.

Pre­mier volume d’un nou­veau cycle de trois albums, L’Emprise ouvre une voie qui charme l’esprit et les yeux par la cohé­rence de l’intrigue et la richesse des planches.

serge per­raud

Régis Loi­sel, Serge Le Tendre (scé­na­rio), David Etien (des­sin) & Bruno Tatti (cou­leur), Avant la Quête de l’Oiseau du Temps – t.5 : L’Emprise, Dar­gaud, octobre 2017, 64 p. – 13,99 €.